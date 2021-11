Web Marketing Festival 2022: anticipazioni sulla 10° edizione e promo per il Black Friday

Il 16, 17 e 18 giugno 2022 , con la sua 10^ edizione, il Web Marketing Festival tornerà ad essere appuntamento principale per il mondo dell’innovazione. Il WMF, il più grande festival sull’innovazione digitale e sociale, si terrà per la prima volta alla Fiera di Rimini: prevista una 3 giorni ricca di eventi di formazione, arte, cultura, musica, show e intrattenimento, una nutrita presenza di speaker ed espositori da tutto il mondo per una fiera internazionale densa di novità. Ampio spazio all’Area espositiva dedicata ad aziende e startup internazionali, makers, enti e istituzioni.

Il WMF – con i più di 24mila partecipanti registrati a luglio 2021, le 60 sale formative, più di 600 speaker, oltre 500 tra espositori e sponsor, 700 tra startup e investors – si conferma appuntamento internazionale di riferimento per il settore, che ogni anno riunisce speaker, ospiti, espositori e partecipanti da tutto il mondo, un insieme di network che lavorano congiuntamente alla costruzione di un futuro migliore attraverso gli strumenti del digitale e dell’innovazione.

WMF 2022: annunciati i primi ospiti internazionali

Già annunciato il primo ospite internazionale che calcherà il Mainstage del WMF2022: il ritorno, questa volta in presenza a Rimini, di Robot Sophia, il robot umanoide più avanzato al mondo di Hanson Robotics, che porterà i partecipanti del Festival ad assistere, e a toccare con mano, le ultime frontiere dell’innovazione tecnologica e digitale. Tantissime poi le attività e gli eventi in agenda, a partire dagli stage formativi sui temi verticali dell’innovazione digitale e sociale grazie ai quali gli utenti potranno delineare il loro percorso didattico: sostenibilità, imprenditorialità, social impact ma anche intelligenza artificiale, robotica, smart working, SEO, web marketing, 5G e tante altre.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=M7NxvRNpK_0&t=4s

A completare il programma iniziative ed eventi all’interno delle tre giornate dedicati alle startup con il World Startup Fest, al cinema con l’Innovation Film Fest, ai giovani innovatori con il WMF Youth, alla ricerca scientifica con Research 4 Future, alle professioni digitali con il Digital Job Fair, al turismo con il Digital Tourism Festival.

Già aperte anche tutte le principali call (speaker, mainstage, show, startup, etc.) per un festival che nasce proprio da una costruzione condivisa con partecipanti, speaker, aziende, studenti, ONP e istituzioni, attraverso le proposte e le idee inoltrate grazie alle call, aperte a tutti e gratuite. Attesissima infine anche la 10^ edizione della Startup Competition più grande d’Italia dove le migliori 6 startup si sfideranno sul Mainstage per aggiudicarsi i premi di sponsor, incubatori e investitori, che hanno raggiunto, ad oggi, un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.

Un’intera sezione della Fiera internazionale sarà poi dedicata allo Startup District dove startup da tutto il mondo – diverse anche quelle selezionate nel corso delle tappe del WMF International Roadshow – potranno presentare le proprie realtà, i loro prodotti e idee innovative alla vasta platea del Festival. Il programma del Mainstage inoltre, oltre a concerti e spettacoli live, esplorerà, con talk, dibattiti e tavoli di lavoro, l’universo dell’innovazione attraverso temi di attualità per tracciare nuove prospettive non solo del mercato ma anche del Futuro.

WMF 2022: la Promozione Black Friday

Il WMF 2022 sarà occasione d’incontro e confronto tra molteplici attori e realtà internazionali del mondo dell’innovazione: un appuntamento che è possibile assicurarsi al prezzo più basso di sempre in occasione del Black Friday.

A partire da oggi, lunedì 22 novembre, è attiva la promozione Black Friday che solo fino al 27 novembre permetterà a professionisti, aziende, startup, ONP, studenti e appassionati, di acquistare i ticket per partecipare in presenza al WMF al prezzo più basso di sempre, un’occasione inoltre per organizzarsi con colleghi e amici per partecipare al più grande Festival sull’innovazione: la promo permette infatti di acquistare 3 ticket al prezzo di 2.