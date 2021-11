WMF torna con il Digital New Year: 4 giorni dedicati alla formazione digitale in presenza e online

Il WMF – il più grande festival sull’Innovazione Digitale e Sociale – partecipa alla realizzazione del Digital New Year – Il Capodanno della Formazione Digitale: la più grande iniziativa d’Italia in ambito formativo nata dalla volontà dei brand powered by Search On Media Group: Social Media Strategies, Search Marketing Connect, La Settimana della Formazione e Connect.gt. 4 giornate di formazione live al Palacongressi di Rimini, dal 1 al 4 dicembre 2021, e 12 mesi di formazione on demand sulla piattaforma ibrida.io per imprenditori, professionisti, web agency ma anche studenti e appassionati del digitale.

Quattro giornate di formazione articolate in speech, workshop, tavole rotonde e tanti altri format proposti dai brand coinvolti: Social Media Strategies, Search Marketing Connect, La Settimana della Formazione e Connect.gt. Un’occasione di formazione imperdibile che vuole essere anche un momento di festa per le Community che parteciperanno.

Digital New Year: panel, biglietti e info

L’offerta formativa del Digital New Year è ampia e personalizzabile in base a livelli e aree tematiche di interesse, rendendo così possibile formarsi su temi nuovi, aggiornarsi su quelli già conosciuti o muovere i primi passi verso mondi inesplorati: SEO,Web Analytics, Brand Strategy, Creatività, UX e Customer Journey, Social Media, Ads, E-commerce, Local Strategy e molti altri ancora. Non solo, tutte le iniziative e gli eventi che si svolgeranno live nei 4 giorni rimarranno a disposizione in piattaforma per i 12 mesi successivi. In questo modo sarà possibile rivedere gli interventi, approfondire e consolidare conoscenze e sfruttare le occasioni di networking per tutto il 2022.

Il WMF conferma così il suo impegno per promuovere una formazione trasversale sul mondo del digitale, rendendolo accessibile a quante più persone possibili: appassionati, esperti del settore, professionisti e studenti. In occasione del Digital New Year – Il Capodanno della Formazione Digitale, acquistando un solo ticket (a scelta tra quello di Social Media Strategies e Search Marketing Connect che ospiteranno fisicamente tutte le iniziative del Digital New Year) ad un prezzo speciale sarà possibile partecipare a tutta la formazione delle 4 giornate a Rimini e avere accesso a 12 mesi di iniziative e networking online in piattaforma.

Un capodanno inteso quindi come un insieme di appuntamenti formativi di altissima qualità ma anche come kick-off di un nuovo anno nel segno della formazione digitale e della condivisione, valori da sempre importanti per il WMF e gli altri brand coinvolti nell’iniziativa, che gode inoltre della collaborazione di inEmiliaRomagna (APT Servizi Regione Emilia-Romagna).WMF, Social Media Strategies, Search Marketing Connect, La Settimana della Formazione e Connect.gt sono brand powered by Search On Media Group e contribuiscono alla realizzazione di una mission condivisa: creare un ecosistema sistema di valore tra i diversi soggetti che operano nel mercato italiano ed estero per favorire il corretto utilizzo del digitale, delle tecnologie innovative e potenziare l’impatto nel tessuto socio-economico e imprenditoriale.