Un weekend a Milano e dintorni

Avete deciso di trascorrere un fine settimana a Milano? Ottima scelta! Il capoluogo lombardo non vi deluderà. Già la città di per sé è ricca di attrazioni, per qualsiasi tipo di visitatore. E anche i suoi dintorni offrono infinite possibilità di svago. Oggi vogliamo proporvi qualche idea per muovervi a Milano e per organizzare qualche bella gita fuori porta.

Al di là dei consueti must di Milano assolutamente da non perdere, come il Duomo, il Castello Sforzesco, la Pinacoteca di Brera ecc. vi suggeriamo ad esempio di trascorrere almeno una mezza giornata alla Biblioteca degli Alberi. BAM non è solo un parco pubblico vicino a Porta Garibaldi, bensì anche un’attrezzatissima area fitness con ogni tipo di macchinario. Il parco è poi arricchito da un’area giochi per bambini, un’area relax, una zona pic nic, un labirinto di cespugli e una fontana scenografica attiva da maggio a settembre.

Se vi piace muovervi non perdete poi un’escursione in bici lungo il Naviglio Martesana, cha vanta una ciclabile lunga 30 km da Milano a Trezzo d’Adda. E, se vi stancate pedalando nessuna paura: lungo il percorso ci sono diverse fermate della metro M2 su cui potete anche caricare la bici!

Vi consigliamo poi di prendere un noleggio auto a Milano per godervi anche i dintorni della città. Utilizzando il sito comparatore di prezzi Auto Europe, potrete confrontare tra loro numerosi noleggiatori, compresi quelli low cost e scegliere quindi l’offerta per voi più conveniente. E avrete sempre la cancellazione gratuita fino a 48h prima del ritiro dell’auto!

Oltre ai bellissimi laghi, potreste visitare ad esempio la meravigliosa Villa Panza a Varese, bene FAI con un insolito percorso tra arte e natura, a circa 1h da Milano. Stesso tempo per raggiungere anche Volandia, incredibile parco e museo del volo per grandi e bambini vicino a Malpensa. Qui si vola con qualsiasi veivolo, nelle 11 sale del museo. Ci sono poi postazioni video, un planetario, aree gioco interne ed esterne per i bambini e i simulatori di volo per i più grandi.

Per concludere vogliamo segnalarvi un’altra meta interessante adatta a tutta la famiglia: il parco pineta di Appiano Gentile a Tradate. Si raggiunge in circa 50 minuti d’auto oppure con il treno fino ad Abbiate Guazzone. Nel parco troverete un piacevolissimo sentiero natura con tani pannelli e simpatiche strutture in legno. Ci sono poi diversi percorsi tutti molto facili che vi permetteranno di immergervi nei boschi, passeggiando tra pinete e castagneti davvero rari in Lombardia. Gioiello del parco è poi il Centro Didattico Scientifico-Ecoplanetario, che organizza tanti eventi e visite guidate per scoprire tante cose meravigliose su astri, comete, pianeti.

Non vi resta che prenotare il vostro weekend milanese e godervi al meglio questa parte d’Italia.