Il Web Marketing Festival non si ferma davanti all’emergenza COVID-19, combattendola attraverso i mezzi della formazione e dell’intrattenimento che da anni caratterizzano lo spirito del più grande festival sull’innovazione digitale.

Il festival, arrivato alla sua ottava edizione, si terrà dal 4 al 6 giugno a Rimini.

#AzioniamoLaMente con i corsi online di WMF

WMF ha progettato una serie di iniziative volte a tenere lo spirito e la mente in costante attività, anche quando il corpo è costretto a fermarsi, aderendo alla campagna “Solidarietà digitale” promossa dal Ministero dell’Innovazione.

#AzioniamoLaMente è l’hashtag usato da WMF per promuovere i corsi gratuiti messi a disposizione per gli utenti. Oltre 400 video didattici sono disponibili sul canale YouTube del Festival, con tematiche che spaziano nel campo dell’innovazione digitale e del web marketing.

Una serie di corsi online e webinar sarà disponibile anche per gli insegnanti di scuole superiori e Università, in modo da avvicinare i meno esperti al mondo della didattica digitale.

Un supporto fondamentale per gli insegnanti che da un giorno all’altro hanno dovuto far fronte alla necessità di preparare lezioni via web.

I corsi si focalizzerano sull’utilizzo delle principali piattaforme di e-learning (come Google Classroom o Gsuite for education), di coordinamento e di pianificazione per la didattica tra docenti.