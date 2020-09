Visite guidate alla mostra “Frida Kahlo: il caos dentro” alla Fabbrica del Vapore

La grande artista messicana torna a Milano dal 10 Ottobre 2020 al 28 Marzo 2021 alla Fabbrica del Vapore con una mostra dal titolo Frida Kahlo: il caos dentro. La mostra, organizzata da Navigare S.r.l., sviluppa grazie al supporto della tecnologia un percorso espositivo immersivo, multimediale ed interattivo, che si snoda in ampi spazi ed è stato allestito proprio ispirandosi ed in ottemperanza alle norme di sicurezza e di distanziamento sociale previste dalle disposizioni in materia Covid-19.

NEIADE Tour & Events, uno dei partner selezionati dagli organizzatori per la Didattica, accompagnerà i visitatori in visite guidate alla scoperta della vita, della storia e della creatività della Kahlo. I protagonisti saranno soprattutto i più piccoli, ai quali sono dedicati laboratori manuali e creativi pensati appositamente per le famiglie e per le scuole.

Le visite guidate avranno luogo tutti i week end, a partire dal 10 ottobre 2020 fino al 27 marzo 2021, e sono già prenotabili sul sito web di NEIADE Tour & Events a €19,90, già comprensivo di visita, biglietto e cuffie per agevolare il distanziamento, garantendo al contempo un ascolto ottimale della guida.

Condotte da guide abilitate, le visite daranno l’opportunità ai partecipanti di immergersi nell’universo di Frida a 360 gradi, grazie anche all’allestimento tecnologico basato su opere in formato modlight, monitor, proiezioni e alla presenza di una sala cinema. Sarà un percorso coinvolgente attraverso i luoghi della vita di Frida, a partire dalla Casa Azul, le sue opere e gli elementi della cultura popolare, i murales di Diego Rivera e il suo rapporto con la Kahlo, ma anche attraverso la quotidianità e la storia più intima dell’artista messicana.

Disponibili anche visite guidate riservate a gruppi privati e aziendali, con la possibilità di organizzare visite in esclusiva a porte chiuse e momenti conviviali, come brindisi e cocktail a tema messicano, direttamente presso la sala espositiva che ospita i murales di Diego Rivera.

Frida Kahlo: il caos dentro. Laboratori e attività per bambini

I bambini sono i protagonisti dei laboratori creativi pensati da NEIADE Tour & Events appositamente per le famiglie, realizzati anch’essi nei week end da ottobre 2020 a marzo 2021 a € 38,00 (adulto+bambino): in base alle diverse età, insieme ai genitori si potranno cimentare in una divertente caccia al dettaglio degli elementi, degli oggetti e dei colori più caratteristici e amati da Frida e nella realizzazione di un copricapo floreale e di calaveras (i tipici teschi messicani usati durante il Dìa de los muertos). Oppure, potranno viaggiare in Messico attraverso gli occhi e l’arte di Frida e creare un coloratissimo francobollo da incollare su una cartolina utilizzata per annotare i sogni e i segreti del viaggio.

Non mancano i laboratori rivolti alle scuole, nei quali i bambini della scuola primaria si trasformeranno in piccoli artigiani messicani, creando maschere colorate e floreali raffiguranti Frida oppure spaventose

maschere di teschi messicani, mentre i ragazzi della scuola media faranno un viaggio oltre Oceano alla scoperta del Messico e della sua cultura, annotando poi i propri “appunti di viaggio” durante il laboratorio di scrittura creativa a loro dedicato.

Biglietti e prenotazioni

La prenotazione è obbligatoria per tutte le attività sul sito di NEIADE Tour & Events.