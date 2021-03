Ogni anno l’8 marzo, oltre a essere la Giornata Internazionale della Donna è anche giorno di scioperi nazionali.

Il 2021 non fa eccezione, e per l’occasione è stato lanciato dalle sigle sindacali Cub, Usb e Slai Cobas uno sciopero generale di 24 ore che coinvolgerà diversi settori in cui sono impiegati i lavoratori pubblici, tra cui quello dei trasporti pubblici, treni e mezzi Atm compresi. Lo sciopero era inizialmente esteso anche alle scuole, ma è stato revocato anche a causa delle chiusure che interessano molte zone d’Italia, tra cui la Lombardia.

Sciopero 8 marzo: treni

In generale le sigle sindacali che aderiscono allo sciopero hanno chiesto ai lavoratori del trasporto ferroviario di incrociare le braccia dalle 21 di domenica 7 marzo fino alle 21 di lunedì 8 marzo.

Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, nonché alcuni treni a lunga percorrenza. I treni che hanno iniziato il tragitto a sciopero iniziato (con partenza entro le 21 di domenica) sono obbligati ad arrivare a destinazione, se raggiungibile entro un’ora dall’inizio della manifestazione; gli altri invece si fermeranno nelle stazioni precedenti.

Anche Trenord ricorda che il personale è tenuto ad assicurare alcuni servizi minimi di trasporto, nelle fasce orarie di maggiore afflusso nel trasporto locale (dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21), con politica sui treni in viaggio uguale a quella di Trenitalia. Consultabile alla pagina ufficiale la lista dei treni che rientrano tra quelli dei “Servizi Minimi Garantiti”.

Sciopero 8 marzo a Milano: metro, tram e autobus di ATM

Anche Atm Milano è coinvolta nello sciopero, con l’agitazione del personale delle linee di superficie (bus, filobus e tram) dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio, mentre lo sciopero del personale delle metropolitane comincerà dalle 18 fino al termine del servizio.

L’agitazione del personale viaggiante della Funicolare Como – Brunate è possibile dalle 8,30 alle 16,30 e dalle ore 19,30 al termine del servizio.

Motivazioni dello sciopero

La Confederazione Unitaria di base (CUB) ha proclamato lo sciopero generale di lunedì 8 marzo 2021 per le seguenti ragioni: “la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; la proroga della moratoria sui licenziamenti; la salvaguardia dei diritti nel lavoro agile; il Welfare Pubblico ed Universale; una pensione dignitosa a 60 anni di età; il diritto al lavoro, a salari e carriera senza discriminazioni, soprattutto per le donne; contro le politiche di austerity; contro la forma di controllo classista; contro la precarietà lavorativa e sociale”.