Psicologa Milano: come scegliere il professionista più adatto

L’ultimo anno ha messo a dura prova tutti noi, modificando in maniera repentina e radicale le abitudini alle quali ci eravamo affezionati e, spesso, attaccati. Le ripetute ondate di lockdown, il timore per il contagio e le preoccupazioni legate alla salute nonché al lavoro hanno contribuito a creare una generale sensazione di instabilità e di insicurezza. In un contesto come questo non bisogna avere paura o vergognarsi di chiedere aiuto ad una psicologa a Milano che possa fornire un supporto qualificato per uscire da un periodo difficile.

Come può aiutarti una psicologa a Milano?

Milano è una città ricca di occasioni e di opportunità lavorative e, forse proprio per questo, molto frenetica. Chi abita nel capoluogo lombardo è abituato a mantenere ritmi sostenuti che possono creare molta pressione e fare sentire schiacciati.

Per poter recuperare o mantenere il giusto work-life balance anche in questa fase di riapertura, è opportuno rivolgersi ad una psicologa: Milano, infatti, è una città che non perdona! Un professionista di questo settore può aiutarti a superare un momento difficile che stai attraversando, fornendoti gli strumenti per poter riprendere in mano la tua vita. In particolare una psicologa a Milano può supportarti in caso di:

ansia cronica: si tratta di una condizione assai comune, soprattutto quando si attraversano periodi di grande incertezza come quello attuale. L’ansia, soprattutto quando generalizzata, può portare ad uno stato di eccessiva apprensione, e talvolta ingiustificata o priva di un preciso nesso “causa-effetto” tra l’evento scatenante e la sensazione di disagio stessa. Per poter uscire da questo problema ci si può affidare ad una psicologa a Milano che, grazie alla propria esperienza, può fornire un valido supporto professionale.

stress da prestazione lavorativa: il cambiamento delle abitudini lavorative e in particolare lo smart working ha portato molte persone a vivere il lavoro in maniera totalizzante perdendo il naturale equilibrio tra vita lavorativa e vita privata. Questo può portare ad un calo delle performance o della motivazione in ufficio, a varie preoccupazioni e ad un senso di frustrazione: anche in questo caso l'aiuto qualificato di una psicologa a Milano può essere risolutivo.

Superare un lutto con una psicologa a Milano

Oltre alle situazioni sopra accennate, è possibile che ci si trovi nella situazione di dover superare un lutto. La perdita di una persona cara o di un familiare sono state situazioni tristemente ricorrenti durante l’ultimo anno e in particolare da quanto si è entrati nello stato di emergenza pandemica.

Per poter elaborare correttamente il lutto e poterlo superare, pur mantenendo il ricordo della persona che non è più con te, un percorso con una psicologa a Milano può essere la strada più indicata da percorrere.

Chiara Venturi, psicologa e psicoterapeuta a Milano esperta in EMDR

Se stai cercando una psicologa a Milano che possa aiutarti, la dottoressa Chiara Venturi – psicologa, psicoterapeuta ed esperta in EMDR è a tua disposizione. Grazie alla sua formazione come psicologa a Milano e come psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, con specializzazione nell’approccio psicoterapeutico EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing), è capace di fornire un supporto qualificato e ad ampio spettro.

La dott.ssa Chiara Venturi conduce la propria attività di psicologa a Milano come un momento di ascolto attivo e dedicato durante il quale ritiene fondamentale dare spazio a dinamiche personali e interpersonali: in questo modo è possibile individuare prima, e risolvere poi, vari tipi di disagio, difficoltà o conflitto.