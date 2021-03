Pasqua 2021 a Milano: i migliori menù a domicilio

Si avvicina il weekend di Pasqua, che anche quest’anno dovremmo trascorrere in zona rossa, con limitazioni, divieti e soprattutto con i ristoranti chiusi.

A Milano il delivery si sta trasformando in una vera arte, con i più importanti nomi della ristorazione che si sfidano a colpi di packaging, portate ed extra innovativi e sorprendenti. Per Pasqua e Pasquetta sono pronti a mettere in campo il meglio del meglio, proponendo dei menù tra i quali è difficile scegliere!

Menù delivery a Milano: le proposte dei ristoranti

Se non avete nessuna voglia di assembrarvi nei pochi supermercati aperti a Pasqua e volete godervi un vero menù da ristorante abbiamo selezionato le proposte dei principali chef di Milano, tra carne, pesce e piatti della tradizione. Il tutto ordinabile comodamente da casa!

Il Mannarino

La macelleria di piazza De Angeli propone per il secondo anno i menù di Pasqua e Pasquetta, da cuocere e assemblare a casa propria. Ogni box contiene gli ingredienti più alcuni suggerimenti per gustarli al meglio.

Menù di Pasqua:

Arrosto di Reale di Vitello – 1 kg circa

Costolette d’agnello – 400 g circa

Marinatura del Mannarino

Salsiccia a punta di coltello – 350 g circa

2 Caponatine pugliesi – 500 gr circa

Parmigiana del Mannarino – 300 g

Cannolo – 4 cialde con ricotta

Prezzo: 45 €

Menù di Pasquetta:

Costata – 900 g circa

Marinatura del Mannarino

Bombette mix – 10 pezzi

Arrosticini – 10 pezzi

Salsiccia Zampina – 350 gr circa

2 Hamburger 100% Manzo – 300 g

Costine di Maiale – 600 g

Cannolo – 4 cialde con ricotta

Prezzo: 55 €

Consegna: a Milano le consegne saranno effettuate il giorno dopo l’ordine, mentre nell’hinterland e in Monza Brianza sono garantite entro le 48 ore successive. Nel resto della Lombardia le consegne sono garantite entro 3 giorni dall’ordine.

Info su consegne e prenotazioni: 02 3655 7995 o deangeli@ilmannarino.it

Daniel Canzian

La torta pasqualina di Daniel Canzian

Il ristorante gestito dal giovane allievo di Gualtiero Marchesi propone un menù per Pasqua da comporre. Tutte le istruzioni per completare i piatti sono fornite da Daniel Canzian attraverso degli audio Whatsapp inviati al cliente a seguito della consegna.

Menù:

Pan Pasquale

Pan sfogliato

Torta pasqualina

Crostata alla farina di mais, primizie, ricotta e uova

Crostata alla farina di mais, primizie, ricotta e uova Pan bagnà alla livornese

Pane al latte accompagnato da un pinzimonio di ortaggi, nettare rosso di nostra produzione, alici di fresca marinatura

Pane al latte accompagnato da un pinzimonio di ortaggi, nettare rosso di nostra produzione, alici di fresca marinatura Pansooti liguri al mascarpone, ragù di fave, piselli e mentuccia alle noci

Pasta fresca ripiena con mascarpone e ragù a parte di fave, piselli, mentuccia e noci

Pasta fresca ripiena con mascarpone e ragù a parte di fave, piselli, mentuccia e noci Branzino da lenza alla ratatouille di verdure primaverili, pistacchi tostati

(Minimo per due persone)

Oppure

(Minimo per due persone) Oppure Petto d’anatra al pepe verde, patate arrosto e ortaggi di stagione

(Minimo per due persone)

(Minimo per due persone) Torta Rinascimentale

Prezzo: 70 € a persona

Consegna: i prodotti possono essere ritirati al ristorante all’orario più comodo per il cliente (concordato con lo staff) o consegnato a domicilio tramite servizio taxi esclusivo. Per garantire il miglior servizio, le prenotazioni dovranno pervenire entro le 15 di venerdì 2 aprile. Il costo della consegna è di 10 €, per gli ordini da 4 menu in su la consegna è gratuita.

Info e prenotazioni: 02 63793837 oppure allo 3395675752 dopo le ore 18:00

Carlo Cracco per VIDAS

Lo chef Carlo Cracco ha ideato un esclusivo menu di quattro portate legate alla tradizione del periodo per sostenere VIDAS, associazione che dal 1982 offre assistenza e cure palliative ai malati inguaribili, e l’accoglienza pediatrica in Casa Sollievo Bimbi.

Il pasto si può ordinare, sia per il pranzo sia per la cena del giorno di Pasqua e Pasquetta, con consegna il solo giorno di Pasqua, tramite la piattaforma online Cosaporto.it. La consegna, prevista per la sola città di Milano, viene effettuata gratuitamente da Cosaporto.

Menù:

Torta pasqualina

Riso gratinato alle fave e pepe nero con salsa di pecorino

Agnello al vino bianco con piselli e menta

Monoporzione di samba alle ciliegie di Sant’Arcangelo di Romagna e cioccolato.

In più, per chi volesse gustare anche il più tipico dei dolci pasquali, è possibile aggiungere la colomba, sempre firmata Cracco.

Prezzo: 100 € a persona, 150 € con l’aggiunta della colomba.

Emporio Armani Ristorante

Stinchetto d’agnello alla birra scura asparagi, carciofi

Il ristorante Armani propone un menù di Pasqua e un brunch di Pasquetta curati in ogni dettaglio, a partire dall’elegantissima confezione e dai piatti composti esattamente come al ristorante.

Insieme ai menù è possibile ordinare i cocktail ready to drink del mixologist Mattia Pastori. Per accompagnare la portata dello stinchetto d’agnello viene proposto l’AX Negroni. Grazie alla sua struttura avvolgente data dal mix di Vermouth Cocchi e Gin Fulmine risulta in perfetta armonia con i sapori dello Stinchetto d’agnello. Il tocco bitter finale dato un liquore di Arancia Amara va poi a sposarsi perfettamente con i sapori di asparagi e carciofi. Insieme ai ravioli ripieni invece è stato ideato il Mediterranean Margarita. Un cocktail composto da note fresche che si sposano perfettamente con la cremosità dell’uovo, e da sentori agrumati e speziati del Mediterraneo che uniti al gusto vegetale del tequila esaltano le note olfattive del tartufo nero.

Menù di Pasqua:

Il nostro cestino del pane

focacce all’olio di oliva, schiacciatine allo zafferano e sale maldon, panini di farina integrale e bianca macinate a pietra

focacce all’olio di oliva, schiacciatine allo zafferano e sale maldon, panini di farina integrale e bianca macinate a pietra Carpaccio di manzo affumicato

con pinzimonio di verdure, bagna cauda, rafano e pistacchi

con pinzimonio di verdure, bagna cauda, rafano e pistacchi Ravioli ripieni

con tenero di uovo di quaglia e tartufo nero pregiato

con tenero di uovo di quaglia e tartufo nero pregiato Stinchetto d’agnello

alla birra scura asparagi, carciofi

alla birra scura asparagi, carciofi La nostra Pastiera napoletana

Prezzo: 160 € per due persone

Menù di Pasquetta:

Culatello di Zibello

Salmone marinato

pan brioches, avocado e cream cheese

pan brioches, avocado e cream cheese Polpette

con fonduta di pecorino e ristretto di basilico

con fonduta di pecorino e ristretto di basilico Club Sandwich

Omelette Bio

con zucchine e carote julienne

con zucchine e carote julienne Pan Cake

ai mirtilli con sciroppo d’acero

ai mirtilli con sciroppo d’acero 2 Centrifughe Detox

La nostra Pastiera napoletana

Prezzo: 100 € per due persone

Consegna: i menù possono essere ordinati tramite le piattaforme Cosaporto.it e Mymenu, oppure ritirate direttamente al ristorante. I cocktail d’accompagnamento di Mattia Pastori sono disponibili tramite le stesse piattaforme.

Info e prenotazioni: Chiamando lo 02 62312680 o scrivendo a reservations.restaurants@giorgioarmani.it. È possibile anche ordinare su Whatsapp scrivendo al 347 294 4434.

Festina Lente

La coccolazione di Festina Lente

Non solo pranzi e cene: Pasqua e Pasquetta si celebrano anche a colazione, con le proposte di Festina Lente, che uniscono a piatti sani e deliziosi anche dei semi in omaggio, per far fiorire la primavera su terrazzi e balconi.

Coccolazione PRIMAVERA monoporzione

Centrifuga di frutta fresca

Brioche vuota o farcita con crema al pistacchio

Panfiore con la nostra marmellatina di fragole Candonga e boccioli di rosa

Flower pancake con sciroppo d’acero e frutta fresca

Piccola selezione dei nostri biscotti Fior di frolla

Una bustina di semi da piantare Vango anch’io a vostra scelta.

Prezzo: 16 € a persona

Coccolazione PRIMAVERA formato famiglia

Due centrifughe di frutta fresca

Due succhi di frutta

Due brioches vuote o farcite con crema pasticcera + 2 brioches mignon vuote

Due Panfiore con la nostra marmellatina di fragole Candonga e boccioli di rosa

Due Flower Cakes

Due Pancakes ai fiori con frutta fresca e sciroppo d’agave –

Selezione di nostri Fior di frolla

Tre vasetti

Due bustine di semi Vango anch’io a vostra scelta

Due bombe di semi Vango anch’io

Prezzo: 38 €

Info per ordini e prenotazioni: chiamare il 331 546 4823 o scrivere a festinalente.cultura@gmail.com

Identità golose

La selezione di cocktail ideata da Mattia Pastori per il menù di Identità Golose

Gli chef Andrea Ribaldone ed Edoardo Traverso hanno preparato un menù di Pasqua con piatti semplici e casalinghi, facili da rigenerare una volta arrivati a casa e presentati con un packaging elegante adatto all’occasione.

Insieme ai menù è possibile ordinare i cocktail ready to drink del mixologist Mattia Pastori. Quattro mix pensati per arricchire il menù ideato dagli chef.

Menù di Pasqua:

Tortino di pasta sfoglia

con carciofi, punte di asparagi e pecorino

con carciofi, punte di asparagi e pecorino Lasagna gratinata

al ragù di coniglio ligure ed erbe di campo

al ragù di coniglio ligure ed erbe di campo Lombo di agnello arrosto

mille foglie di patate e fondo di cottura

mille foglie di patate e fondo di cottura Crostata

crema pasticcera al gianduia, lamponi e fragole

Prezzo: 55 € a persona per quattro portate, 35 € per due portate. 10 € extra per l’aggiunta dei cocktail firmati Mattia Pastori. Consegna gratuita con il menù completo.

Consegna: l’ordinazione deve essere effettuata entro le 15 di venerdì 2 aprile telefonando allo 02 23668900 o scrivendo a prenotazioni@identitagolosemilano.it. Consegne a domicilio dalle 15 alle 18 sabato 3 aprile, dalle 10 alle 13 domenica 4 e lunedì 5 aprile. Servizio esclusivo per la città di Milano. Ritiro da asporto in via Romagnosi 3 dalle 12 alle 18 sabato 3 aprile dalle 10 alle 12 domenica e lunedì 5 aprile.