Conto alla rovescia per Pasqua e Pasquetta. Quest’anno cadranno il 4 e 5 aprile 2021 e, nonostante le limitazioni pensate per le festività, saranno comunque un occasione per sperimentare nuove ricette casalinghe o cimentarsi nella preparazione piatti tradizionali di Pasqua!

La domenica di Pasqua molti supermercati saranno chiusi o faranno orario ridotto, mentre a Pasquetta la situazione potrebbe migliorare. Se avete necessità di fare acquisti dell’ultimo minuto ecco la lista delle principali catene di supermercati e negozi a Milano e i loro orari a Pasqua e Pasquetta 2021!

Supermercati aperti a Milano a Pasqua e Pasquetta 2021

Esselunga

Pasqua 2021: chiuso

chiuso Pasquetta 2021: aperto dalle 8 alle 14

Pam

Pasqua 2021: aperto dalle 8 alle 21

aperto dalle 8 alle 21 Pasquetta 2021: aperto dalle 9 alle 21

Coop

Pasqua 2021: chiuso

chiuso Pasquetta 2021: chiuso

Conad

Pasqua 2021: aperto dalle 8 alle 21

aperto dalle 8 alle 21 Pasquetta 2021: aperto dalle 8 alle 21

Lidl

Pasqua 2021: chiuso

chiuso Pasquetta 2021: aperto dalle 9 alle 13

Bennet

Pasqua 2021: chiuso

chiuso Pasquetta 2021: aperto dalle 8.30 alle 20.30

Carrefour

Pasqua 2021: aperto dalle 8 alle 13.30

aperto dalle 8 alle 13.30 Pasquetta 2021: aperto dalle 8 alle 20

Unes (U2 e Viaggiator Goloso)

Pasqua 2021: chiuso

chiuso Pasquetta 2021: aperto dalle 7.30 alle 21

Negozi aperti a Milano a Pasqua e Pasquetta 2021

Durante il periodo di zona rossa restano aperti molti negozi di prima necessità (qui l’elenco completo). Qui gli orari dei negozi di grande distribuzione aperti durante le festività e gli orari.

Unieuro

Pasqua: chiuso

chiuso Pasquetta: chiuso

Expert

Pasqua 2021: variabile a seconda del negozio di riferimento

variabile a seconda del negozio di riferimento Pasquetta 2021: variabile a seconda del negozio di riferimento

Trony

Pasqua 2021: chiuso

chiuso Pasquetta 2021: chiuso

Ikea

Pasqua 2021: chiuso (anche per i titolari di Partita IVA)

chiuso (anche per i titolari di Partita IVA) Pasquetta 2021: chiuso (anche per i titolari di Partita IVA)

Decathlon