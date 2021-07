Voli in jet privato: ecco le tratte più gettonate del momento per le vacanze

Dalla tarda primavera fino alle prime settimane dell’autunno, periodo in cui il clima è favorevole e le giornate sono piuttosto lunghe, è il momento ideale per programmare le vacanze. Molte persone scelgono come meta estiva una città europea di importanza internazionale, che si possa raggiungere comodamente in aereo.

Proprio per questo, si sta diffondendo sempre di più l’abitudine di viaggiare avvalendosi della possibilità di noleggiare un jet privato, anche perché questa soluzione garantisce la massima sicurezza per quanto riguarda le disposizioni di protezione anti Covid, evitando il disagio dei voli di linea e degli aeroporti affollati.

Milano, in particolare, è una delle città italiane da cui parte il maggior numero di jet privati, utilizzati soprattutto per i viaggi di piacere e le vacanze, anche se molti imprenditori e professionisti scelgono questa opportunità per le trasferte di lavoro.

Partire con un jet privato da milano consente infatti di raggiungere senza difficoltà, rapidamente e con il massimo comfort le più note e frequentate località turistiche, le città d’arte italiane e europee e ogni altra meta, sia a breve che a lunga distanza. Tra quelle più ambite si inserisce, ad esempio, Parigi, da sempre una delle mete più ambite e frequentate, ma anche Ginevra, con il suo splendido lago, o Roma, simbolo di una grande civiltà e delle più antiche tradizioni italiane.

Scoprire Roma, simbolo di un grande impero e patrimonio culturale italiano

Arrivare a Roma in aereo è senza dubbio la scelta migliore, in quanto permette di risparmiare tempo, rispetto al treno, e di evitare il disagio di rimanere spesso bloccati nel traffico automobilistico.

Roma è una città magnifica sotto ogni aspetto, che merita la massima attenzione nella pianificazione di un itinerario turistico.

Tutto il centro storico cittadino è ricco di fascino e di bellezza: da Piazza di Spagna a Trinità dei Monti, dalla Fontana di Trevi al Lungotevere, per poi passare ai Fori Imperiali, al Colosseo e alle testimonianze d’epoca imperiale. Da non tralasciare, naturalmente, Città del Vaticano e la sua bellezza dall’atmosfera mistica.

Parigi, la meta irrinunciabile dei romantici

Parigi è la città più amata da chi è in cerca di romanticismo, ma anche dagli appassionati di arte e di moda. Un paio di settimane di vacanza a Parigi permettono di immergersi nell’atmosfera bohème, caratteristica della capitale francese.

La grandezza e l’ecletticità di questa città soddisfano ogni desiderio: chi ama l’arte non mancherà di visitare il Louvre, le coppie più romantiche potranno passeggiare lungo la Senna e ammirare il panorama dall’alto della Torre Eiffel, mentre gli appassionati di teatro e musica non rinunceranno certo ad una serata all’Opera.

Tuttavia, anche percorrere le stradine di Parigi alla ricerca dei caffè più pittoreschi, delle gallerie d’arte e dei negozi di oggetti curiosi è un’ottima idea per trascorrere la serata. In aereo da Milano, Parigi si raggiunge rapidamente e in tutta comodità, grazie al servizio di jet privato.

Ginevra, una piccola metropoli e un magnifico scenario naturale

Per chi ama la tranquillità, la bellezza della natura e, al tempo stesso, tutti i comfort tipici di una metropoli di livello europeo, Ginevra, in Svizzera, è una località da scoprire. Grazie al servizio proposto da Fast Private Jet, Ginevra si raggiunge molto facilmente da Milano, e fin dal primo momento affascina lo sguardo, immersa nella bellezza delle montagne e posata sulle sponde del lago.

Trascorrere qualche giorno a Ginevra, anche per lavoro, è l’occasione ideale per scoprire la magnifica cattedrale, la città vecchia e i dettagli più originali di questa splendida città, come il Getto d’Acqua e l’Orologio del Fiore.

Perché viaggiare con il jet privato: quali sono i vantaggi

Una volta scelta la propria destinazione, non resta altro da fare se non chiedere una consulenza ai professionisti di Fast Private Jet per programmare la partenza con un aereo privato. Questo nuovo stile di viaggio, che si sta diffondendo in maniera notevole, comporta diversi vantaggi, non solo per gli spostamenti legati agli impegni di lavoro, ma anche per le vacanze e i viaggi di piacere con la famiglia o gli amici.

L’aereo privato garantisce la massima sicurezza per quanto riguarda le misure di igiene e pulizia: infatti, oltre ad essere rigorosamente sanificato dopo ogni volo, evita di essere a contatto con altre persone, al di fuori dei propri compagni di viaggio, e di sostare a lungo in attesa nelle sale degli aeroporti.

Il volo può essere organizzato con una certa libertà per quanto riguarda l’orario di partenza e di ritorno, inoltre la possibilità di personalizzare l’allestimento interno del velivolo consente, durante il viaggio, di dedicarsi alle attività preferite, al lavoro o al relax.

Un elemento molto importante da considerare è anche l’aspetto economico: noleggiare un jet privato non è più costoso come era un tempo, e la possibilità di viaggiare in gruppo consente di dividere la spesa, ottenendo come risultato una cifra sicuramente accessibile.