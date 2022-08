Milano tra scommesse e casinò

Milano è una delle città di Italia dove si scommette di più. Vuoi perché ormai il gioco d’azzardo non è più visto come un tabù o un qualcosa da nascondere, vuoi perché da qualche anno si può scommettere su tutto.

Ebbene sì, lo Stato Italiano dà la possibilità agli scommettitori, professionisti ed amatoriale, di scommettere su qualsiasi cosa (o quasi). È possibile fare una scommessa classica come provare ad azzeccare la squadra che vincerà la partita di campionato o addirittura scommettere su chi vincerà lo scudetto.

Ma andando ben oltre è possibile diventare bookmaker per un giorno grazie al Betting Exchange e quindi scommettere contro altri giocatori come se si fosse dei veri e propri allibratori.

In pochi invece sanno che esistono siti web specializzati come Misterscommessa.com dove si ha la possibilità approfondire tutte le tematiche inerenti il gioco d’azzardo imparando a giocare alla roulette online o alle slot machine virtuali direttamente da casa, senza contare che, comodamente sul divano, è possibile anche scommettere su chi vincerà (o perderà) la finale del famoso talent show o del ultra decennale reality show.

Ecco che, grazie all’ampia scelta di giochi e passatempi, è facilmente possibile trovare quello che fa più al caso nostro o specializzarsi in un settore che già conosciamo bene. Non a caso Milano è la patria dei Tipster, ossia di coloro i quali di professione gestiscono il portafoglio dei propri clienti, ma che, invece di giocare in borsa comprando e vendendo azioni, investono le proprie conoscenze scommettendo online.

Sì, avete capito molto bene, tra le figure lavorative più gettonate del momento ci sono i tipster, dei veri e propri consulenti in fatto di scommesse, ognuno dei quali è specializzato in un settore ben specifico.

Basti pensare che sono già nate le prime tipster house italiane (la più famosa è la Tipster Management di Napoli) che fanno formazione a coloro che vogliono diventare tipster professionisti. Ma torniamo a noi e al brivido della scommessa che, anche nel periodo estivo, trova nei milanesi dei fan molto attivi.

Il perché lo abbiamo capito molto bene visto che scommettere online è diventato veramente facile. Oggi più che mai non serve nemmeno più un computer o un tablet, ma grazie a sofisticate App è possibile fare le proprie puntate direttamente dal cellulare.

Senza contare poi le innumerevoli offerte presentate dai singoli bookmaker che oggi giorno presentano ai propri clienti. Ma ancor di più lo fanno i bonus di benvenuto, dei veri e propri regali che i siti di scommesse sportive fanno a coloro i quali decidono di iscriversi per la prima volta.

Grazie a queste offerte e promozioni il giocatore inesperto che ha paura di perdere i soldi perché ancora alle prime armi ha la possibilità di scommettere gratuitamente, utilizzando il bonus che il bookmaker gli regala.

Attenzione però a due elementi fondamentali. Il primo è quello di assicurarsi che il sito di scommesse che abbiamo scelto sia legale e autorizzato dallo Stato Italiano. Il secondo aspetto da non trascurare è quello di leggere sempre molto attentamente i regolamenti e le policy del sito onde evitare di non poter riscuotere le vincite fatte.

Per sapere quali sono i siti dei bookmaker autorizzati dallo stato italiano basta andare sul sito ufficiale della Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli il cui acronimo è ADM e scaricarsi l’elenco dei bookmaker AAMS certificati così da mettere al riparo i propri soldi da truffe online che sono sempre più difficili da smascherare.

Insomma l’estate per coloro che rimarranno in città non sarà certamente noiosa, e se il caldo è troppo forte e si preferisce rimanere al fresco della propria casa tra un film e una cenetta sfiziosa ecco che si può decidere di iniziare a conoscere meglio questo mondo, stando sempre attenti a non farsi prendere la mano, e soprattutto evitando il più possibile che il gioco d’azzardo si trasformi in ludopatia.