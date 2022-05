Milano Pride 2022: tornano la grande parata e gli eventi della Pride Week

Giugno è il Pride Month, mese dell’orgoglio LGBTQIA+. La comunità arcobaleno celebra da 53 anni le diversità e scende in strada in tutto il mondo per rivendicare diritti negati a omosessuali e transessuali: è la famosa parata del Gay Pride, coronamento di un intero mese di incontri, iniziative ed eventi legati al tema.

Milano ospita da molti anni una delle comunità LGBTQIA+ più grandi e attive d’Italia, che quest’anno celebra un anniversario speciale: i 50 anni della “Stonewall italiana”, la prima grande manifestazione a favore dei diritti della comunità LGBTQIA+.

Il Milano Pride 2022 torna più forte che mai, con grandi eventi e il trionfale ritorno della storica parata, in programma per il 2 luglio 2022. La Pride Week inizierà molto prima però, dal 16 giugno, con incontri, eventi a tema, proiezioni e mostre d’arte. Si tratterà quindi di ben 17 giorni dedicati a celebrare l’orgoglio della comunità LGBTQIA+.

Milano Pride 2022: gli eventi principali

La settimana del Pride 2022 si apre in concomitanza con il Festival di Cinema LGBTQ+ e Cultura Queer, dal 16 al 19 giugno, che porta al cinema i principali film indipendenti legati alla tematica LGBTQIA+.

Dal 30 giugno al 1 luglio tre Pride Square animano il quartiere di Porta Venezia creando un vero e

proprio festival di eventi diffuso interamente aperto al pubblico. L’appuntamento è quindi in Largo

Bellintani, Piazzale Lavater e Piazzale Santa Francesca Romana che ospiteranno incontri, talk e

dibattiti ma anche momenti dedicati ad arte e cultura. Non mancheranno gli spazi riservati ai più

piccoli e alle famiglie.

Il 2 luglio sarà finalmente il momento della storica parata, assente dal calendario del Milano Pride da ormai 2 anni. Il percorso parte come sempre dalla Stazione Centrale, per attraversare la città in direzione Arco della Pace. Qui a seguire si terrà poi il grande evento finale di chiusura che coinvolge le associazioni LGBTQIA+ e le loro rivendicazioni, i saluti delle istituzioni ma anche performance e entertainment.

L’elenco completo degli eventi sarà pubblicato man mano che saranno confermati sul portale ufficiale del Pride milanese.

1972 -2022: 50 anni fa la “Stonewall italiana”

Cade quest’anno l’anniversario della manifestazione di Sanremo del 1972, la prima manifestazione

pubblica per i diritti LGBTQIA+ in Italia.

Il 5 aprile 1972 si tenne a Sanremo il primo – e ultimo – convegno del Centro Italiano di Sessuologia

che sosteneva la patologizzazione dell’omosessualità. L’Organizzazione Mondiale della Sanità

derubricò poi definitivamente l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali il 17 maggio del 1990,

giornata che ora viene ricordata annualmente come la Giornata contro l’Omofobia, la Bifobia e la

Transfobia.

Il convegno di Sanremo del ’72 fu l’occasione per il neonato movimento omosessuale di venire allo

scoperto e di esporsi nella prima manifestazione pubblica in Italia a favore dei diritti delle persone

LGBTQIA+.

Questa manifestazione, considerata la Stonewall italiana, verrà anche ricordata durante questa edizione del Milano Pride con alcuni eventi e iniziative, fra cui l’esposizione di un estratto della mostra organizzata proprio a Sanremo per celebrare l’anniversario di questa ricorrenza oltre che ad alcuni talk nelle Pride Square in piazza Santa Francesca Romana e piazzale Lavater.