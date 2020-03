Tutto lo sport da guardare questo weekend in TV

L’ultimo decreto del Presidente del Consiglio pone una sola condizione accettabile per ogni cittadino: stare in casa il più possibile. Uscire, solo se, strettamente necessario. Non farlo, se si è in quarantena, perché positivi al Coronavirus. Per questo motivo solo alcuni tipi di negozi possono restare aperti. Per tutti gli altri è prevista la chiusura forzata.

E’ evidente che di fronte a quella che è ormai una pandemia mondiale, meglio non rischiare e tutelare noi stessi come gli altri. Ma quali programmi sportivi possiamo guardare dopo le ultime novità riguardanti il calcio e non solo.

Giovedì 12 marzo: palinsesto sportivo in TV

Coppa del Mondo di biathlon

Eurosport (canale in chiaro sul digitale terrestre o in streaming con abbonamento su Eurosport Player) propone da oggi fino a venerdì una serie di tappe del Campionato del Mondo di biathlon. Ecco gli orari:

08: 45 Episodio Coppa del Mondo

21:35 – Episodio Coppa del Mondo

Parigi-Nizza e Coppa del Mondo di Snowboard

Rai sport si concentra in questo weekend su ciclismo e sport invernali. Il 12 di marzo in particolare propone:

Alle 20:00 la diretta per la Coppa del di Snowboard in Sierra Nevada.

Alle 21:35 – in differita Parigi-Nizza – quinta tappa da Gannat a La Cote Saint-Andrè (senza pubblico)

Venerdì 13 marzo – palinsesto sportivi in Tv

Aggiornamento GP di Australia: annullato

Il GP di Australia non si correrà più. Anche qui il Coronavirus è arrivato e c’è più di un caso sospetto. Soprattutto perché in casa Mclaren c’è al 100% un caso positivo. Qualche ora da FIA E FOM e le autorità australiane hanno convenuto per l’annullamento del GP.

Quini questo programma del palinsesto televisivo di Sky Sport F1 è da considerarsi nullo. Il possibile esordio è da rimandare per le monoposto in Bahrain il 22 marzo, se l’allarme per il team McLaren sarà rientrato.

Gran Premio di Australia: prove libere

Se non verrà fermato anche il Gran Premio di Australia per Coronavirus (casi sospetti in Williams, Ferrari e Alpha Tauri) il palinsesto di Sky Sport F1 proporrà le dirette per le prove libere:

Prime prove alle 2.00

Post prove alle 3.00

Seconde prove alle 6.00

Post prove libere alle 7.30

Diretta conferenza stampa alle 8.00

Heerenven-Ajax su Sportitalia

Su Sportitalia andrà in onda, in differita, la sfida del 7 marzo fra Heerenven e Ajax. Ore 03:30.

Coppa del Mondo di biathlon

Completa il programma di giovedì 12 Eurosport con le puntate collegate alla Coppa del Mondo di biathlon:

03:00 – Episodio Coppa del Mondo

04:00 – Episodio Coppa del Mondo

04:30 – Episodio Coppa del Mondo

06:00 – Episodio Coppa del Mondo

07:00 – Episodio Coppa del Mondo

08: 00 – Episodio Coppa del Mondo

Campionato del mondo motocross: GP Olanda

Due le prove previste per il Campionato del Mondo di GP in Olanda. Diretta su Raisport:

Prima prova alle 01:10- 02:10

Seconda gara dalle 02:10 alle 04:04

Paigi-Nizza sulla Rai

Sesta tappa della Parigi-Nizza: da Sorgues ad Apt alle ore 08:15 (senza pubblico)

Calcio e basket italiano ed europeo sospesi

Le novità, infatti, che sono arrivate negli ultimi giorni non sono da poco. Specie per gli sportivi doc. Si fermano subito fino ad aprile Lega Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D nel calcio italiano. Ligue 1, Liga, Bundesliga, Champions League ed Europa League nel calcio estero. Lega italiana di basket ed Eurolega nella pallacanestro. Stoppate anche tutte le partite di pallavolo Superlega maschile e campionato femminile italiano.

Sabato 14 marzo: programmi sportivi TV

Qualificazioni ginnastica artistica: 3° tappa

Sarà l’emittente DAZN a trasmettere sabato 14 e domenica 15 lo speciale con le Qualificazioni di ginnastica artistica. L’occasione per tifare e vedere all’opera Vanessa Ferrari e Lara Mori. Loro si giocheranno le chance per Tokyo 2020. Le gare si svolgeranno a Baku, in Azerbaijan-

Snowboard cross: Coppa del Mondo

Rai Sport proporrà le gare di Snowboard cross per la Coppa del Mondo di quest’anno. Orario delle gare in differita alle 02:52.

Slalom Gigante maschile: Coppa del Mondo

Sempre Rai Sport proporrà alle 12:15 la prima manche della Coppa del Mondo per lo Slalom Gigante maschile. Ma l’Italia in ossequio al decreto di Conte non parteciperà. Inoltre, per timore del contagio da coronavirus, non ci sarà pubblico e conferenza stampa.

Parigi-Nizza: settima tappa

Rai Sport propone la settima tappa della Parigi-Nizza. Da Valdeborne a La Colmiane. Inizio alle 17:45

Premier League in TV calendario 30° esima giornata: sabato e domenica

La Premier League, in diretta su Sky Sport, ci saranno alcune partite di Premier League. Queste si giocheranno a porte chiuse per l’emergenza Coronavirus. Attenzione il caso di Leicester, con tre giocatori positivi al Covid-19, potrebbe cambiare lo scenario. Quasi sicuramente viene sospesa la partita delle 13:30.

Ecco il calendario completo:

4/03 Watford – Leicester C. 13:30 – sospesa

14/03 Brighton – Arsenal – 16:00

14/03 Norwich City – Southampton – 16:00

14/03 Newcastle – Sheffield United – 16:00

14/03 Manchester City – Burnley – 16:00

14/03 Bournemouth – Crystal Palace – 16:00

14/03 Aston Villa – Chelsea ore – 18:30

15/03 West Ham – Wolves ore 15:00

15/03 Tottenham – Manchester United – 17:30 diretta su Sky Sport

16/03 Everton – Liverpool – 21:00

Oltre alla diretta da Londra di Tottenham – Manchester United, ci saranno le tre puntate di Di Canio Premier Special per parlare di Premier con i seguenti orari:

12:00 del sabato

Domenica 13 programmi sportivi in TV

Slalom Maschile a Gora: Coppa del Mondo

La prima manche dello slalom maschile a Gora sarà trasmessa da Rai Sport domenica alle 09:25.

Sci di fondo: Coppa del Mondo Finali Sprint

Rai Sport alle 10:35 proporrà la Coppa del Mondo per i fondisti sia maschile che femminile in Canada, a Quebec.

Slalom Maschile a Gora: Coppa del Mondo

Rai Sport alle 12:25 proporrà la seconda manche a Gora, dove si determinerà il vincitore della tappa per la Coppa del Mondo Slalom Maschile.

Parigi-Nizza: ottava tappa

Rai Sport alle 13:35 proporrà l’ottava tappa della Parigi Nizza. La Nizza-Nizza (sempre senza pubblico).

Slalom Maschile a Gora: Coppa del Mondo

Seconda manche, sempre, in diretta su Rai Sport, a Gora per lo Slalom Maschile. La diretta sarà alle 16:55

Tottenham-Manchester: Premier League

Se la Premier dovesse giocare, giovedì pomeriggio Sky Sport proporrà Tottenham-Manchester, diretta dalle 17:30.

In aggiornamento