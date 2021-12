Idee regalo Natale: 10 proposte originali e low cost

Natale si avvicina e, nonostante le decorazioni che rallegrano la città e i mercatini sparsi un po’ ovunque, un brivido sale lungo la schiena: cosa regalare per Natale?

Per evitare come sempre di ridursi all’ultimo minuto con un CD recuperato dai cestoni delle occasioni, abbiamo realizzato un decalogo di idee e spunti per i regali di Natale, con un pizzico di milanesità che non guasta mai. Abbiamo scelto prodotti di ogni genere, dalla gastronomia ai libri fino ai gadget più nerd, tutti accomunati dall’essere proposte diverse dal solito e dal costo inferiore ai 25 €.

Libri “alcolici”

Parliamo di Guida al Sake, di Lorenzo Ferraboschi (Trenta Editore). Il regalo perfetto per tutti gli amanti della bevanda alcolica più famosa e antica del Giappone. Un fermentato (non un distillato!) nato dall’incontro tra il riso e uno speciale fungo, il koji, che grazie alla presenza di acqua e lieviti agisce per creare un prodotto dal gusto peculiare.

Il libro, nato dalla ricerca di Lorenzo Ferraboschi sugli innumerevoli tipi di sake presenti in Giappone, è una guida fondamentale per avvicinarsi a un prodotto così distante dalla nostra “comfort zone” del gusto. Come abbinarlo (non solo con il sushi!), a che temperatura servirlo e come acquistare la bottiglia giusta per ogni occasione. Questi consigli sono affiancati alla storia e alle numerose leggende che aleggiano intorno a una bevanda che lo stesso Giappone ha riscoperto in tempi piuttosto recenti.

Prezzo: 16 €

Prodotti gastronomici per fare del bene

Regalare qualcosa dona una sensazione meravigliosa, sia a chi riceve che a chi fa il gesto. Se poi il regalo è qualcosa pensato per fare del bene il rilascio di endorfine si moltiplica a dismisura. In un periodo molto difficile come questo sono tanti i produttori che si stanno attivando per fare del bene.

Molte realtà enogastronomiche ad esempio collaborano con onlus e fondazioni attraverso la vendita di deliziosi cesti regalo stracolmi di ogni prelibatezza. Cuore Iberico, unico negozio italiano specializzato in gastronomia spagnola collabora con Advar Onlus, per dare supporto all’assistenza ai malati in fase avanzata e terminale.

In vendita la confezione Sabores de España, che contiene alcune delle specialità iberiche più apprezzate in tutto il mondo: un torrone a scelta tra le tipologie disponibili (morbido, al cioccolato o duro), una scatola acciughe 50 gr Pujado Solano e il Vino Cava, Brut o Rosé. Una selezione accurata che offrirà un’esperienza gastronomica natalizia di certo originale a tutti coloro che vorranno concedersi un “viaggio in Spagna” attraverso i suoi migliori sapori.

Prezzo: 25 € (ordinabile anche online)

A Milano invece si tiene per la seconda edizione la campagna Panettone Sospeso, attiva in 16 pasticcerie del territorio. Ogni acquisto di un panettone fino al 22 dicembre potrà essere “raddoppiato”, per donare un dolce a chi ha più bisogno. Per ogni Panettone Sospeso la pasticceria inoltre ne donerà uno aggiuntivo.

Un albero sotto l’albero di Natale

Tra le iniziative più lodevoli che si stanno facendo strada tra le idee regalo per Natale 2021 c’è sicuramente quella di regalare un albero. Treedom si occupa proprio di questo, dando la possibilità a chi visiti il loro sito di acquistare una o più piante da mettere a dimora nel mondo.

Ce ne sono per tutti i gusti e tutte le tasche: ogni pianta porta con sé un significato speciale, che possiamo adattare al nostro destinatario. Dai segni zodiacali agli alberi tradizionali che si piantano per nascite, matrimoni o per celebrare un’amicizia. Ogni albero piantato è una fonte di guadagno e nutrimento per le popolazioni che se ne occupano, con progetti diffusi in Sud America, Africa e Asia. Ovviamente il nostro albero può essere “seguito” tramite aggiornamenti periodici e coordinate GPS.

Prezzo: a partire da 16 €

Fiabe nere

Le fiabe sono racconti che si tramandano nei secoli, prima con la tradizione orale poi con i libri. Il famoso giallita e conduttore Carlo Lucarelli ha voluto gettare un’altra luce sulle fiabe tradizionali, o meglio un’ombra.

In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe (Sky Arte, TIWI) ispirato all’omonima serie in onda su Sky Arte, esplora le radici della fiaba, spesso nata da storie terribili, impresse nella memoria dei popoli. Basti pensare a racconti come Barbablù o Il pifferaio magico, tramandate partendo da terribili eventi avvenuti nel passato e convertiti in insegnamenti morali, a volte decisamente poco attuali.

Il libro è arricchito nei suoi contenuti dalle magnifiche illustrazioni di Gianmarco Veronesi, Fabrizio Des Dorides, Valerio Befani e Francesco Faccia. Oltre 40 tavole e 100 immagini d’archivio rendono l’opera di Lucarelli una vera gioia per gli occhi, oltre che per la mente.

Prezzo: 20 €

Natale alla riscoperta di sé stessi

Il Natale, si sa, è da sempre una festa molto materialistica e molto stressante. Si corre per comprare i regali, per addobbare la casa, per preparare il pranzo e per sopportare i parenti in visita. Il tempo da dedicare a noi stessi è poco e spesso di scarsa qualità. Regalare un momento per ricaricare le pile è un gesto d’amore che non sarà dimenticato.

Lo yoga è una pratica che permette a tutti, principianti, esperti e “pezzi di legno” di riscoprire il proprio corpo e calmare la mente. Mezz’ora di lezione può letteralmente svoltare una giornata no, funzionando come detox. La Scimmia Yoga è nato come canale YouTube, ma nel tempo si è evoluto in un sito con lezioni e percorsi adatti a tutte le fisicità e preparazioni. Per Natale è possibile regalare pacchetti di abbonamenti più o meno lunghi, ma noi consigliamo di iniziare con un mese, per prendere confidenza e costanza con la disciplina.

Prezzo: 15,50 € per un mese di lezioni (accesso a tutti i corsi e a tutte le lezioni, playlist delle lezioni preferite, accesso a gruppo facebook privato e assistenza personalizzata)

Natale al museo

Per un amante dell’arte non c’è regalo più gradito di una card per visitare tutti i musei e le mostre in programma nei prossimi mesi. Sono tantissimi i musei e gli spazi espositivi che hanno lanciato iniziative di questo tipo, a Milano e oltre.

Il Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” ad esempio offre come idea regalo di Natale una card che al costo di 30 € permette l’ingresso illimitato al museo per un anno più un ingresso ridotto per un ospite, mentre il Mudec ha attivato un card della durata di un anno (prezzo 82 €) per l’ingresso illimitato a tutte le mostre saltando le code.

Se non sappiamo quali musei appasionano il destinatario la soluzione potrebbe essere la carta annuale proposta da Abbonamento Musei, che permette di visitare senza limiti i musei di Lombardia e Val d’Aosta, ma anche castelli, ville, case museo e siti archeologici. Sono oltre 200 i luoghi della cultura che aderiscono all’iniziativa.

Prezzo: abbonamento Junior (fino a 14 anni) 20 €, abbonamento Jung (dai 15 ai 26 anni) 30 €, abbonamento senior (over 65) 30 €, abbonamento intero 45 €

Viaggiare con la mente

Foto di Beatrice Curti

Tra le cose che più ci sono mancate in questi due anni di restrizioni ci sono sicuramente i viaggi. Con l’arrivo dell’anno nuovo si potrà tornare a sognare la prossima meta, vicina o lontana che sia. E allora perché non cominciare subito, stimolando la mente di quell’amico/a o parente viaggiatore che è sempre in cerca del prossimo timbro sul passaporto?

Le famose guide Lonely Planet non sono solo dei manuali di sopravvivenza a tutti i paesi del mondo, ma delle finestre su luoghi tutti da scoprire, che si tratti delle praterie argentine, delle foreste thailandesi o dei trulli della Val d’Itria. Tra i titoli più interessanti Italia in 52 weekend (27 €), Meraviglie del mondo (26,60 €) e Il giro del mondo in 52 weekend (27 €). Per i neogenitori che amano i viaggi invece il titolo più interessante è senza dubbio Viaggiare con i bambini (22,32 €), mentre chi parte esclusivamente con il proprio cane accanto non può perdersi Viaggiare con il cane (11,80 €).

Fino al 20 dicembre tutto il catalogo online è scontato fino al 20% e la consegna è gratuita per gli ordini superiori ai 19 € e, in omaggio, il PDF del libro “Consigli Lonely Planet per un viaggio perfetto”.

Prezzo: a partire da 11,80 €

Idee regalo per piccoli musicisti

Fare i regali di Natale ai bambini sembra semplice, ma non lo è per niente. Da un lato la paura di deluderli con calzini, cappellini e altri oggetti utili ma noiosi; dall’altra il coso esorbitante dei regali chiesti a Babbo Natale e l’enorme scelta di giocattoli nei negozi.

Una soluzione pensata soprattutto per bambini motlo vivaci è una valvola di sfogo che allo stesso tempo può avvicinarli alla musica: la famosa azienda Bontempi (quella della pianola, ricordate?) ha creato delle bacchette da batteria elettroniche, che suonano e si illuminano senza colpire nulla o colpendo le superfici. Il prodotto è talmente apprezzato che ne esiste anche una versione per adulti!

Prezzo: 20 €

Regali di Natale vintage

Se avete amici amanti della cartoleria d’altri tempi che ancora scrivono lettere a mano e amano conservare le buste questo è il regalo perfetto. Si tratta dei timbri per ceralacca, un’idea originalissima che può essere usata anche per personalizzare al massimo i propri pacchetti di Natale. Online se ne trovano di tutti i tipi e per tutte le tasche, ad esempio sul sito di La Scuderia del Duca di Amalfi è possibile ordinare il proprio timbro selezionando le iniziale che si vogliono apporre.

Prezzo: 18,90 € più i bastoncini di ceralacca (4,50 €)

Giochi da tavolo “esplosivi”

Sicuramente ne avrete sentito parlare o ci avrete giocato a casa di qualche amico. Exploding Kittens è trai giochi da tavolo più popolari degli ultimi tempi, pur avendo un meccanismo molto semplice. Lo scopo del gioco è restare “in vita” evitando di pescare la carta del “gatto esplosivo”, che elimina dalla partita. Ogni carta pescata porta con sé trabocchetti, aiuti e rendono sempre altissima la tensione del gioco.

Adatto a partire dai 7 anni in su, Exploding Kittens ha come punto di forza le divertenti illustrazioni delle carte, basate su giochi di parole con, beh, i gatti. Per gli adulti è disponibile anche una versione vietata ai minori a 34 €.

Prezzo: 19 €