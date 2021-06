Gadget promozionali per aziende: quali sono i vantaggi per chi li usa?

Quando parliamo di marketing non possiamo non parlare di brand: il marchio è la prima cosa che permette all’azienda di essere conosciuta e riconosciuta dai clienti: pensiamo allo “sbaffo” di Nike o alla doppia C di Chanel, simboli entrati a forza nell’immaginario collettivo di tutti noi senza che riportino il nome dell’azienda.

Uno dei modi più semplici, ma più efficaci per portare ovunque il proprio marchio è l’uso dei gadget personalizzati: oggetti di ogni tipo su cui imprimere il logo dell’azienda o il motto che la identifica. Sul web in molti propongono questo tipo di servizio, come gli articoli promozionali di giffits, sito leader nella produzione e distribuzione di gadget dedicati alle aziende, con un ampio range di proposte di ogni tipo e materiali di alta qualità, grazie alla collaborazione con aziende leader come Stabilo, Prodir e Halfar.

Gadget promozionali: che vantaggi portano?

Promuovere il proprio brand attraverso i gadget è una tecniche di marketing più semplici ed economiche per diffondere il nome della propria azienda, ma anche una delle più efficaci. Distribuire ai propri clienti o ai visitatori dell’azienda un oggetto con il proprio logo ben visibile presenta una serie di vantaggi molto importanti, sia dal lato promozionale sia nel rapporto con i propri dipendenti, aumentando il senso di appartenenza e affezione all’ambiente lavorativo.

Offrire gadget alle fiere o ai meeting internazionali è il primo passo per essere ricordati con favore da stakeholders e potenziali clienti. Inoltre, un atteggiamento generoso e aperto, soprattutto in ambienti come gli stand fieristici, stupirà piacevolmente il pubblico, che sarà più propenso ad avvicinarsi allo stand di sua volontà, interessandosi alle attività legate all’azienda e chiedendo maggiori informazioni o prendendo una brochure.

Un altro metodo di promozione molto apprezzato è donare gadget ai propri dipendenti. Donare uno zaino o una borraccia brandizzati aumenterà il senso di appartenenza del dipendente appena arrivato e sedimenterà quella del lavoratore già inserito come figura senior. Prodotti più strutturati possono essere anche usati come gratifica per progetti particolarmente riusciti o per celebrare anniversari e promozioni. Questo porterà il dipendente a trattare l’oggetto con riguardo, magari mostrandolo a parenti e amici, sottoponendo il marchio a platee sempre più ampie e aumentando la reputazione positiva dell’azienda.

Quale gadget scegliere?

Il numero di gadget promozionali su cui puntare è enorme, perciò molte aziende possono trovarsi spaesate e fare scelte sconvenienti, basandosi sul gusto personale e non sul messaggio intrinseco che ogni oggetto porta con sé.

Per esempio, su Giffits una società che si occupa di tecnologia e vuole evidenziare il suo essere high-tech può trovare chiavette USB di vario tipo, power bank, altoparlanti e tantissimi accessori per PC o per il tempo libero che mostrino una particolare attenzione al lato smart della vita di tutti i giorni, magari con un occhio particolare alla sostenibilità ambientale.

Se invece la propria azienda si occupa di fitness o escursioni la scelta più azzeccata potrebbero essere degli accessori per il trekking come zaini, torce ricaricabili o teli impermeabili antipioggia. Così facendo il logo aziendale così potrebbe arrivare in alta montagna e in spiaggia senza dover affittare costosi spazi pubblicitari!

Non mancano poi gli attrezzi da palestra, dai tappetini per gli esercizi a corpo libero fino agli apprezzatissimi asciugamani da palestra o ai borsoni con i colori e il logo dell’azienda.

Tra i prodotti più gettonati da donare ai propri dipendenti ci sono sicuramente gli accessori sostenibili: un modo per trasmettere un messaggio chiaro di vicinanza all’ambiente e per essere sempre presenti sulle scrivanie durante l’orario di lavoro e nel tempo libero: dalle cartelline in sughero fino alle utilizzatissime borracce in acciaio, passando per tutto l’ampio catalogo di accessori in legno di bambù, sempre più amati per il loro design pulito.

Se invece l’azienda sceglie di “prendere per la gola” clienti e dipendenti? Giffits propone nel proprio store cioccolata, mentine e prodotti da forno personalizzati con il logo aziendale e con forme che rimandino alla tipologia di impresa: dalle casette per le società immobiliari, alle automobili per le concessionarie fino alle confezioni a forma di cuore per le aziende farmaceutiche o per celebrare occasioni stagionali come San Valentino.