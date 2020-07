Chi sono i “ribelli” di oggi? Persone coraggiose e competenti, che non hanno avuto paura di stravolgere una vita che sembrava già scritta o che hanno saputo fare tesoro di momenti di crisi, per rinascere.

E hanno saputo creare qualcosa di nuovo seguendo le loro vere passioni, intraprendendo strade poco battute.

Di queste persone parla la nuova web serie del quotidiano online Informacibo.it, Earth Rebels, che sarà presentata per la prima volta in anteprima, sotto forma di cortometraggio-documentario al Festival del Corto Cortomaggiore ad Angera, il 22 e 23 agosto 2020.

La location non è stata scelta a caso, in quanto è proprio sulla sponda varesina del Lago Maggiore che si svolge la prima puntata “Il vino ritrovato”, proiettata al festival. Il tema dell’episodio sarà infatti il ritorno della produzione di vino in provincia di Varese, la nascita dell’Igt e di microfiliere locali dedicate all’uva. La storia del prodotto si intreccia a quelle dei protagonisti di questa rinascita, tra ricordi e

obiettivi per il futuro.

Braccia ritornate all’agricoltura: i protagonisti della serie

I primi “ribelli” di Earth Rebels sono: Franco Berrino, della cantina vitivinicola Cascina Piano e “padre” dell’Igt vinicola varesina; Arturo Rossi, patron della storica distilleria Rossi d’Angera e Riccardo Bassetti, chef stellato di Laveno che crede profondamente nella valorizzazione della filiera locale.

Tre storie che parlano di vite cambiate, per tornare a qualcosa di più autentico. Berrino ha riportato la cultura della vite e la produzione vinicola in provincia di Varese, località spesso conosciuta solo per le sue eccellenze industriali, ma con una forte tradizione agricola di qualità, a molti sconosciuta. Rossi ha resistito nella sua Angera (Va) mantenendo in loco la sua distilleria e creando anche prodotti con le vinacce locali, Bassetti ha guadagnato la Stella Michelin nella sua cittadina natale, Laveno Mombello, dopo aver fatto esperienza in location lussuose e metropoli in giro per il mondo e ha

inserito gli spirits varesini nel menu del suo ristorante.

Il Festival del Corto Cortomaggiore di Angera

Cortomaggiore è il festival del cortometraggio che unisce due sponde del lago Maggiore, quella piemontese e quella lombarda.

L’edizione 2020 vedrà svolgersi il festival in due date, il penultimo weekend di agosto (22 e 23), all’aperto, con distanziamento sociale garantito e panorama spettacolare sul lago Maggiore.

Saranno presenti diversi cortometraggi di giovani videomaker e ospiti d’eccezione provenienti anche dal mondo della tv, per raccontare la commistione tra locale, globale, e virtuale.

La prima puntata di Earth Rebels sarà proiettata al pubblico a CortoMaggiore, domenica 23 agosto 2020 durante lo svolgimento del festival, dalle ore 21. L’entrata è libera e gratuita.

Dal giorno successivo sarà presente sul canale Youtube di Informacibo e sul canale dedicato su Vimeo.