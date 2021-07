La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano comunica le nuove proposte per l’estate che spaziano dall’apertura del Duomo in orario serale alla nuova illuminazione museale, dalle visite alla Cattedrale in 3D, all’apertura al pubblico della cava di Candoglia.

Dall’8 al 22 luglio, per tre giovedì consecutivi, l’apertura serale delle Terrazze fino alle ore 22 si arricchisce di un’ulteriore possibilità di visita: l’ingresso al Museo del Duomo. Finalmente c’è anche l’opportunità di scoprire le opere del Museo del Duomo, nella percezione e nella ricreazione della loro bellezza, con la guida e l’ausilio della nuova illuminazione.

E da oggi è disponibile un nuovo tour 3D dell’intera struttura museale della Cattedrale, impreziosito da contenuti che mirano a preparare o far rivivere la visita, fruibile sul sito ufficiale duomomilano.it, attraverso la Milano Duomo Card.

La cava di Candoglia, poi, situata all’imbocco della Val d’Ossola, sulla sinistra del fiume Toce, luogo dal quale viene estratto, da oltre sei secoli, il prezioso marmo della Cattedrale, è in grado di aprire alle visite private che mirano alla conoscenza delle origini territoriali della storia

Info e prenotazioni

Duomo Info Point – Piazza Duomo 14a- 20122 Milano

Tel. 02 72023375

info@duomomilano.it

www.duomomilano.it