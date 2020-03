Vantaggi della consulenza legale online: anche l’avvocato è in streaming

Il nostro Paese sta attraversando un momento di particolare difficoltà dettata dall’emergenza sanitaria che ha portato molti professionisti a rivedere le modalità di erogazione dei propri servizi. Anche professioni che apparentemente sono incompatibili con lo smart working, hanno dimostrato di sapersi adattare alle mutate necessità dei propri clienti e di saper sfruttare appieno gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione.

Gli avvocati a Milano e studi legali meneghini più lungimiranti hanno quindi deciso di offrire ai propri assistiti un servizio di consulenza legale online, garantendo la privacy e la riservatezza che ciascun caso merita.

Caratteristiche della assistenza legale online

Il servizio di assistenza legale online si svolge esattamente come un normale appuntamento presso il proprio studio legale a Milano: l’unica differenza risiede nel fatto che i due interlocutori non si siedono intorno al medesimo tavolo, ma di fronte ad un monitor.

Infatti, ciò che contraddistingue il servizio di assistenza legale online è l’essere svolta attraverso una videochiamata: in questo modo il cliente e l’avvocato possono instaurare un rapporto empatico e professionale di reciproca fiducia vedendosi proprio come accadrebbe durante una normale consulenza legale.

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione quando si parla di assistenza legale online è la qualità del servizio: solo gli studi legali a Milano che hanno maggiore esperienza e familiarità con gli strumenti digitali sono capaci di garantire i medesimi standard qualitativi anche nella modalità della consulenza legale online. Per garantire ciò è fondamentale non solo disporre di una buona connessione ad internet che garantisca stabilità alla conversazione, ma anche familiarità con la videocamera: infatti, uno dei grandi problemi che possono essere riscontrati durante una chiamata di consulenza legale online è causata dal possibile imbarazzo dell’avvocato nei confronti di questa nuova modalità operativa.

Consulenza legale online, quando richiederla

Il servizio di consulenza legale online si sta rivelando particolarmente funzionale in settimane così particolari per il nostro Paese: in questo senso, poter fare affidamento su un avvocato a Milano che possa erogare questa tipologia di servizio consente di risolvere rapidamente eventuali problemi o preoccupazioni di tipo legale.

Tuttavia, la consulenza legale online si dimostra un servizio versatile anche in altre situazioni, grazie ai numerosi vantaggi che comporta la modalità di erogazione da remoto. Tra questi si ricordano:

Possibilità di ricevere assistenza legale senza recarsi presso lo studio legale : può accadere che il cliente sia impossibilitato nel recarsi presso lo studio legale per una serie variegata di problematiche (non ultimi impedimenti di salute). In questa circostanza l’assistenza legale online consente di erogare ugualmente il servizio, senza lasciarsi fermare dagli inconvenienti;

: può accadere che il cliente sia impossibilitato nel recarsi presso lo studio legale per una serie variegata di problematiche (non ultimi impedimenti di salute). In questa circostanza l’assistenza legale online consente di erogare ugualmente il servizio, senza lasciarsi fermare dagli inconvenienti; Necessità di ricevere specifica assistenza legale tempestiva : circostanze di vita improvvise possono rendere necessario rivolgersi al proprio legale con rapidità. Tra queste, ad esempio, un licenziamento o la cassa integrazione costituiscono eventi che necessitano di un supporto tempestivo. In questo caso, poter fissare un appuntamento con un avvocato Milano esperto in diritto del lavoro attraverso il servizio di consulenza legale permette di ricevere preziosi suggerimenti e rassicurazioni in materia;

: circostanze di vita improvvise possono rendere necessario rivolgersi al proprio legale con rapidità. Tra queste, ad esempio, un licenziamento o la cassa integrazione costituiscono eventi che necessitano di un supporto tempestivo. In questo caso, poter fissare un appuntamento con un avvocato Milano esperto in diritto del lavoro attraverso il servizio di consulenza legale permette di ricevere preziosi suggerimenti e rassicurazioni in materia; Connessione da qualsiasi parte del mondo: uno dei principali vantaggi della consulenza legale online è la possibilità di erogare il servizio da qualsiasi luogo in cui ci si trovi, purché dotati di un’adeguata connessione ad internet.

Studio legale Milano Avv. Mazzotta, assistenza legale anche online

Se si è alla ricerca di un servizio di consulenza legale online, Studio Legale Mazzotta mette a disposizione le proprie competenze anche attraverso questa modalità.

L’avvocato Mazzotta guida il proprio studio legale a Milano da anni con particolare attenzione alla componente tecnologica e, alla luce della situazione attuale nel nostro Paese e facendo seguito a richieste pregresse, ha introdotto il servizio di consulenza legale online. Le aree di competenza sono le medesime – tra cui diritto civile, diritto del lavoro, diritto di famiglia, diritto societario e fallimentare – come la qualità del servizio erogato.