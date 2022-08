Coldplay a Milano: due date a San Siro nel 2023. Info e biglietti

A sei anni di distanza dal primo live del 2017 i Coldplay tornano a Milano con due date a San Siro. Chris Martin e soci suoneranno il 25 e 26 giugno 2023, seconda e terza tappa italiana del Music Of The Spheres World Tour dopo la prima a Napoli del 21 giugno 2023.

Iniziato nel marzo 2022, il tour mondiale della band sta registrando il tutto esaurito in ogni continente, con oltre quattro milioni di biglietti venduti. Ma i live 2022 dei Coldplay non si stanno facendo ricordare solo per il grande successo di pubblico: quasi tutti i concerti sono stati alimentati al 100% da energia rinnovabile, dando un esempio virtuoso al mondo della musica dal vivo.

Coldplay a Milano: biglietti

I biglietti saranno in vendita dalle 10 di mercoledì 24 agosto per tutti gli utenti registrati al sito di My Live Nation. Per accedere al presale la registrazione è gratuita e immediata. Per tutti gli altri la vendita dei biglietti sarà aperta dalle 10 di giovedì 25 agosto sui principali portali di biglietteria online e nei punti vendita autorizzati.

Durante il presale sarà possibile acquistare fino a un massimo di 4 biglietti, mentre durante la vendita al pubblico potranno essere comprati fino a 6 biglietti alla volta.

Prezzo dei biglietti per i live di Milano