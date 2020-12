Cenone di Natale a casa: a Milano arriva a domicilio

Quest’anno le feste natalizie saranno molto diverse dal solito: a causa delle restrizioni per contenere la pandemia, Natale e Capodanno dovranno essere festeggiati in modo più intimo, all’interno della propria casa e con poche persone.

Tra ristoranti chiusi per la cena e altre restrizioni, l’incombenza del cenone rimane ai membri della famiglia. Una situazione che può rivelarsi molto impegnativa anche per chi ha dimestichezza ai fornelli e palati esigenti in famiglia. In questo caso vengono in aiuto i servizi di catering per Natale, a Milano sempre più specializzati nell’offrire portate vicine a ogni gusto ed esigenza.

Pranzo di Natale: cura per le tradizioni di ogni famiglia

A Natale tutti cerchiamo di portare in tavola il servizio buono, le tovaglie più belle e i centritavola migliori. C’è chi alla cena della Vigilia di Natale mangia rigorosamente pesce, chi invece preferisce i classici tortellini di carne o chi sceglie di mangiare vegetariano. Ogni famiglia infatti è un mondo a sé per quanto riguarda le tradizioni di Natale, specialmente in una città multiculturale come Milano.

Nelle case dei milanesi a Natale non può mancare la portata principale: il cappone. Un piatto presente da secoli sulle tavole meneghine, che per tradizione deve essere mangiato quattro volte: uno il giorno di S. Ambrogio, uno la Vigilia di Natale, uno a Capodanno e l’ultimo all’Epifania, per chiudere il periodo delle feste. Questa usanza è riportata anche nei Promessi Sposi, quando Renzo regala i quattro volatili all’avvocato Azzeccagarbugli.

Il cenone di Natale non può dirsi concluso senza un dolce: molti nel nord Italia preparano un dessert al cucchiaio sormontato da panna montata o meringhe, che gli danno l’aspetto a cui deve il suo nome: Monte Bianco. Si tratta di un dolce a base di marron glacé, cacao e panna risalente al Quattrocento, quando completava i cenoni natalizi di casa Savoia.

Non tutti i milanesi però mangiano carne a Natale, anzi: per moltissimi abitanti della città, specialmente per chi ha origini meridionali, il Natale significa grandi mangiate di pesce, con portate a base baccalà, salmone e frutti di mare, immancabili sulla tavola del cenone.

A volte le tradizioni familiari si mescolano, dando vita a tavolate miste, in cui carne e pesce si propongono insieme, o nei due pasti della giornata. Per questo le proposte di menù PartyLunch.it, ordinabili direttamente sullo store del sito, prevedono ogni possibilità e offrono menù misti di mare e terra insieme alla scelta di creare menù personalizzabili e ordinarli subito online.

Cenone di Capodanno: cura dei dettagli e proposte golose

A Capodanno il cenone è un momento di attesa: si gustano le portate aspettando la mezzanotte, per stappare lo spumante e festeggiare la fine dell’anno. Il 2020 sarà un Capodanno più intimo, senza grandi veglioni o serate in discoteca. Sicuramente però sarà la notte di San Silvestro più agognata di sempre, per salutare quest’anno tremendo una volta per tutte. Proprio per questo occorre festeggiare come si deve, mettendo in tavola leccornie di ogni genere.

Il cenone di Capodanno è l’occasione per sperimentare piatti nuovi, ricette elaborate e finger food sfiziosi, posticipando la dieta al 1° gennaio. Un esempio? Crespelle ripiene di patate e capesante con salsa alle vongole, turbante di branzino alle erbe e la galantina, elaborato piatto tipico del centro Italia a base di coniglio, anatra o pollo.

Tutti sappiamo che l’ultimo dell’anno ha un piatto obbligato, immancabile sulla tavola di tutti gli italiani: il cotechino con le lenticchie. Si tratta di una portata povera, presente nel menù di Capodanno da tempo immemore. Le lenticchie infatti sono il primo legume coltivato dall’uomo, oltre 5 mila anni fa.

Gli antichi romani usavano regalare l’ultimo giorno dell’anno una piccola borsa di lenticchie ad amici e parenti, per assicurare loro prosperità durante il nuovo anno. Probabilmente questa tradizione si deve alla forma del piccolo legume, molto simile a una moneta.

E il cotechino? La leggenda vuole che sia stato inventato dal genio rinascimentale Pico della Mirandola nel 1511, quando per sfamare le truppe pontificie pensò a un insaccato economico e molto nutriente che si conservasse a lungo senza bisogno di ghiacciaie o cantine.

PartyLunch.it: Catering per Natale e Capodanno

Servizio di catering attivo a Milano, Como, Varese, Monza – Brianza e in tantissime provincie lombarde, propone golosi antipasti, presentati con eleganza e consegnati pronti per essere gustati.

PartyLunch.it, forte di una decennale esperienza nel catering di alto livello, per il Pranzo di Natale, la Cena della Viglia e il Cenone di Capodanno ha studiato delle confezioni curate nei minimi dettagli, che all’occorrenza si trasformano in deliziose alzatine per portare in scena piatti adatti a tutte le esigenze. I dettagli del menù e i prezzi sono disponibili sul sito ufficiale PartyLunch.it

Tempi di consegna:

Entro le 19 del giorno precedente o di 2 giorni precedenti nel caso di festivi

Orari di consegna:

Mattina 9.00 – 11.00 Pomeriggio 14.00 – 17.00

(Disponibili a concordare altri orari)



Telefono: +39 373-9042401 (disponibile anche su WhatsApp)

E-mail: info@partylunch.it