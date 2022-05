CBCOMIX, torna la fiera del fumetto di Cinisello Balsamo

Dopo due anni torna CBCOMIX, la fiera del fumetto che si terrà il 12 giugno 2022 in via Mariani 11 (ang. Piazza Italia) a Cinisello Balsamo. Una fiera nata dalla passione e dal desiderio di far conoscere il mondo del fumetto, realizzata da appassionati per gli appassionati ma anche per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo. Un vero e proprio paese delle meraviglie per gli appassionati di fumetti, libri, giochi, gadgets e della cultura pop.

CBCOMIX: gli eventi e le attività in programma

CBCOMIX sarà una fiera-mercato dedicata al fumetto dove saranno presenti espositori specializzati nella vendita delle novità e degli intramontabili classici del fumetto mondiale, action figures, libri, card game, gadgets, manga ed anime, videogames, cosplay, laboratori sul fumetto, case editrici, mostre speciali ed eventi a tema.

Un luogo dove i visitatori potranno incontrare diversi autori e disegnatori del mondo del fumetto. Questi ultimi presenteranno le loro opere e saranno felici di scambiare due parole con i loro ammiratori e realizzare dediche per i loro ammiratori.

L’evento, a ingresso gratuito, si terrà in una splendida location: un delizioso giardino in pieno centro città adiacente ad una graziosa osteria ricavata da una delle storiche Corti Cinisellesi, rendendo questa manifestazione davvero unica nel suo genere, una location inimitabile per un divertimento assicurato.