Carnevale 2022, da Venezia a Ivrea la guida agli eventi in Italia

Dopo due anni di sospensioni e rinvii finalmente il Carnevale 2022 sarà festeggiato in tutta Italia con le storiche parate, i costumi e gli eventi che caratterizzano i giorni del Martedì Grasso in tutto il nostro Paese.

Dato che le scuole saranno chiuse il 28 febbraio e il 1° marzo (a Milano saranno chiuse venerdì 4 e sabato 5 marzo) perché non approfittarne per un weekend fuoriporta? Ecco per voi una guida al Carnevale in Italia: tutte le date e gli eventi da non perdere nei Carnevali più belli da nord a sud.

Ma quando sarà Carnevale 2022? Quest’anno il Carnevale cadrà a cavallo tra febbraio e marzo. Il 24 febbraio sarà Giovedì Grasso, la domenica principale del Carnevale è il 27 febbraio per poi arrivare al 1° marzo, Martedì Grasso, che porrà fine ai festeggiamenti per prepararsi al mercoledì delle Ceneri, 2 marzo e inizio della Quaresima. A Milano, dove si segue il Rito Ambrosiano e il Canrevale cadrà una settimana dopo, quindi dal 3 al 5 marzo 2022, con la festa più importante il Sabato Grasso, il 5 marzo.

Carnevale di Venezia 2022

Maschere storiche del Carnevale di Venezia in Piazza San Marco

Dal 12 febbraio al 1° marzo 2022

Tra i più celebri e suggestivi il Carnevale di Venezia finalmente torna dal vivo. Nonostante la sospensione di alcuni tra gli eventi storici, come il Volo dell’Angelo, il corteo delle Marie e la Festa di Cannaregio, il Carnevale di Venezia riempie la città lagunare delle storiche maschere e di eventi di ogni tipo. Si va dal teatro di piazza fino ai burattini e agli show di acqua e fuoco previsti durante tutto il mese all’Arsenale. Per prenotare gli eventi al chiuso e per il calendario completo consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’evento.

Carnevale storico di Ivrea 2022

La famosa Battaglia delle Arance

Annullato

Lo storico Carnevale di Ivrea, famoso per la “battaglia delle arance” è stato annullato per il secondo anno di fila, a seguito della decisione condivisa degli organizzatori. Per celebrare la festa e sperare in una nuova edizione, magari spostata in estate, Ivrea si veste dell’iniziativa #uncarnevalediricordi, che attraverso immagini storiche del Carnevale in 150 negozi e attività commerciali, riporta nel centro storico della cittadina piemontese una tradizione che affonda le sue radici nel XVI secolo. Le foto saranno esposte dal 21 febbraio al 6 marzo 2022.

Carnevale di Verona 2022

La maschera storica del Papà del Gnoco

Dal 24 febbraio al 1° marzo

Il Bacanal del Gnoco, come è chiamato il Carnevale di Verona, è considerata tra le sfilate storiche più antiche d’Europa, risalente al Tardo Medioevo. La sua maschera storica, il Papà del Gnoco, risale al Cinquecento, quando il benefattore Tommaso Vico lasciò nel suo testamento l’indicazione di fornire annualmente alla popolazione più povera del quartiere San Zeno viveri essenziali.

Da allora il Papà del Gnoco e le altre figure storiche del Carnevale sfilano per tutto il centro storico di Verona fino ad arrivare alla piazza di San Zeno, dove si tiene la Gran Gnocolada, il pranzo tipico a base di gnocchi.

Carnevale di Cento 2022

Annullato

Il primo Carnevale del mondo ad essersi gemellato con quello di Rio de Janeiro in Brasile, tanto da aver sfilato anche nel mitico Sambodromo. Si tratta di uno dei Carnevali più antichi d’Europa, già citato dall’artista Guercino nel Seicento, con diversi dipinti della città in festa. Quest’anno, per la terza volta il Carnevale d’Europa è stato annullato, con un possibile rinvio in estate, come accaduto per l’edizione 2021.

Carnevale di Viareggio

Dal 20 febbraio al 12 marzo

Risale al 1873 la prima sfilata delle carrozze addobbate a festa lungo la Via Regia. Oggi sfilano sui carri di cartapesta dei grandi corsi mascherati la satira politica e il costume italiano. In programma corsi mascherati, spettacoli pirotecnici, eventi rionali e grandi veglioni.

La 149° edizione del Carnevale tra i più famosi d’Italia torna sul Lungomare con il primo Corso Mascherato di domenica 20 febbraio, che con la cerimonia di apertura apre ufficialmente il Carnevale di Viareggio. Sabato 12 marzo ci sarà la premiazione del carro vincitore e lo spettacolo pirotecnico di chiusura. Per il calendario completo consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’evento.

Carnevale di Fano 2022

Annullato

Sono del 1347 le prime testimonianze che raccontano di festeggiamenti dall’atmosfera carnevalesca a Fano. Mentre dagli anni ’50 la maschera tipica del Carnevale di Fano è El Vulon, detto comunemente El Pup, il Pupo. Non è altro che la caricatura dei personaggi in vista del momento, in perfetto stile carnevalesco. Momento celebre il Getto, ovvero il lancio di dolciumi, caramelle e cioccolatini che piovono dai carri allegorici durante le sfilate.

Quest’anno il Carnevale di Fano dovrà attendere l’estate. L’Ente Carnevalesca in accordo con il Comune ha deciso di spostare l’evento a cavallo tra luglio e agosto, in vista di una situazione pandemica più gestibile e del ritorno del turismo.

Carnevale di Putignano 2022

Annullato

Si tratta di uno dei più antichi d’Europa e tra i più importanti del Sud Italia. Protagonista è l’arte dei maestri cartapestai e la maschera tipica del Carnevale di Putignano è Farinella. Il personaggio deve il suo nome a uno dei piatti simbolo della città pugliese, tradizione della cucina contadina, fatto di farina di ceci e orzo. L’origine delle feste che hanno portato al Carnevale si perde tra storia e leggenda, e affonda nella fine del 1300 e nelle scorrerie dei Saraceni.

Come per altre rassegne del Carnevale, anche quella di Putignano è stata spostata all’estate 2022, come quelli di altre città pugliesi del Carnevale storico, da Massafra a Manfredonia. Non c’è ancora una data certa, ma si parla del periodo di giugno.

Carnevale di Acireale 2022

Dal 23 febbraio al 1° marzo e dal 21 aprile all’8 maggio

Il Carnevale simbolo della Sicilia ha le sue radici nel Cinquecento ed è considerato il più antico dell’isola. Oggi, per tutto il periodo carnevalesco, sfilano per le vie del centro storico carri allegorici, gruppi in maschera, carri infiorati e bande musicali.

Quest’anno il Carnevale di Acireale sarà solo in forma ridotta nel periodo di febbraio, per tornare a sfilare a cavallo tra aprile e maggio. Nei giorni dal 23 febbraio al 1° marzo il Carnevale sarà presentato tramite mostre, spettacoli e proiezioni nello splendido centro storico della cittadina, gioiello del barocco siciliano.

Carnevale di Mamoiada 2022

Annullato

A sancire l’inizio del Carnevale di Mamoiada è la festa di Sant’Antonio Abate il 17 gennaio. Si tratta di una delle più antiche manifestazioni sarde e coinvolge l’intera comunità, che sulla piazza principale del paese dà il via a danze tradizionali come su passu torrau”, su sartiu” e “su dillu”, al suono dell’organetto o dell’armonica a bocca. E l’attenzione è naturalmente per loro, i Mamuthones e Issohadores, simboli del Carnevale di Mamoiada così come il personaggio di Juvanne Martis, un fantoccio la cui comparsa denota la conclusione del carnevale. Il clou dei festeggiamenti sono i giorni di balli e sfilate, accompagnati da dolci locali, fave miste e lardo di maiale, e non manca il cannonau.

Nel 2022 la Sardegna ha bloccato tutti i festeggiamenti tradizionali sull’isola, compresa la festa tradizionale di Sant’Antonio a gennaio e il carnevale tradizionale di Mamoiada, Bosa e Tempio. Il progetto è quello di provare a proporre l’evento in primavera o durante l’estate.