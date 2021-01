Atm Milano potenzia il servizio: nuove corse e navette per le scuole

Atm ha pianificato ulteriori potenziamenti per far fronte all’aumento di passeggeri dopo l’inizio delle scuole in presenza il 25 gennaio. La riduzione della capienza al 50% confermata nell’ultimo Dpcm potrà essere rispettata solamente con un aumento delle corse giornaliere su tutta la linea. E così l’azienda di trasporti si adegua con aumento delle corse e delle navette per le scuole, anche in base al nuovo piano orari del Comune di Milano attivo da lunedì.

All’ulteriore aumento di traffico il Comune di Milano sta facendo fronte con la chiusura di Area C e la sospensione di pagamento per i parcheggi blu.

Atm Milano, potenziamenti e nuove tratte