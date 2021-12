Area C sospesa dal 24 dicembre al 6 gennaio

Come ogni anno, durante le festività natalizie Area C a Milano non sarà attiva. Il servizio è sospeso dal giorno della vigilia di Natale all’Epifania, compresi.

A partire da venerdì 24 dicembre, dunque, le telecamere ai varchi dell’Area C non saranno attive e riprenderanno la loro attività solo con l’anno nuovo, da venerdì 7 gennaio 2022.

L’interruzione – di 6 giorni al netto dei sabati, delle domeniche e dei giorni festivi – è legata alla tradizionale riduzione (oltre il 20%) del traffico veicolare in città durante le feste natalizie rispetto alla media annuale, nonché per le necessarie attività tecniche di aggiornamento del sistema.

Rimarrà comunque in vigore il divieto di accesso in Area C per i veicoli, o complessi di veicoli, con lunghezza superiore ai 7,50 metri, oltre alle disposizioni previste dalla normativa regionale sia quelle che regolano le Ztl e le corsie preferenziali dei mezzi pubblici in tutta Milano.