Valerio Lundini a Milano: “Il mansplaining spiegato a mia figlia” al Teatro Arcimboldi

Valerio Lundini non ha bisogno di presentazioni. Dopo il successo di Una Pezza di Lundini su Rai Due e il tutto esaurito nelle 24 tappe del tour estivo, il comico arriva per la prima volta nei teatri italiani con Il mansplaining spiegato a mia figlia.

La prima data del 2022 a Milano, al Teatro degli Arcimboldi sarà il 20 gennaio alle 21, dopo il sold out dello scorso 17 dicembre. I biglietti sono in vendita online su Ticketone.it e nei circuiti locali autorizzati.

Chi è Valerio Lundini (per chi non lo sapesse)

Dopo aver convinto il grande pubblico con il suo rinnovato linguaggio di comicità televisiva e aver coinvolto nelle sue interviste nonsense dai Maneskin a Frank Matano, da Nino Frassica a J.Ax. – e tutti gli altri che si sono prestati al gioco degli improbabili interrogatori di Valerio – il comico e presentatore porta per la prima volta sui palcoscenici dei grandi teatri italiani sketch surreali, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali, il tutto presentato nel suo inconfondibile stile.

Con Una pezza di Lundini, ha portato nella televisione italiana un inedito, rinnovato e originale late night comedy, con servizi surreali lontani dai luoghi comuni e dai cliché della TV e del cinema italiano. Con Il mansplaining spiegato a mia figlia – tour nei bei teatri il pubblico avrà modo di scoprire dal vivo la versatilità ironica, sarcastica e giocosa di un nuovo fuoriclasse della risata inaspettata che vanta, lontano dalla tv, un decennio di gavetta sui più disparati palcoscenici, ma anche come fumettista, in radio come autore e non solo.

Tour nei bei teatri: le date 2022

Prodotto e distribuito da Vigna PR e DO7, il tour di Valerio Lundini è partito da Bibbiano (RE) il 1° dicembre 2021 per proseguire da nord a sud durante tutto l’ultimo mese dell’anno. A gennaio 2022 il tour è ripartito con due tappe al Teatro Civico di Alghero il 2 e 3 gennaio e il 4 gennaio a Cagliari (Teatro Massimo). Il mese di gennaio si chiuderà poi con la data a Firenze l’11 gennaio alla Tuscany Hall, a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione il 16 gennaio e la doppia data a L’Aquila il 18 e 19 gennaio (pomeridiana) presso Ridotto del Teatro Comunale e per concludere nuovamente al Teatro Arcimboldi di Milano il 20 gennaio.