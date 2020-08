Traffico da bollino nero nel weekend: sarà l’unico dell’estate 2020

Questo 2020, lo ripetiamo, è un anno particolare. Anche il traffico lo dimostra. Gli esodi estivi sono calati lentamente negli anni, anche a causa di un turismo che preferiva altri mezzi di trasporto e mete più lontane, magari all’estero. Quest’anno il turismo è più contenuto, con poche partenze e alberghi in sofferenza.

L’indagine effettuata da Coldiretti/Ixe sul weekend dal 7 al 9 agosto prevede lo spostamento di 4 italiani su 10. Secondo le stime sarà l’unico weekend dell’estate a vedere il movimento di così tanti vacanzieri. I maggiori volumi di traffico sono previsti per la mattina di sabato su tutte le principali autostrade italiane

Turismo di mare e seconde case: le vacanze 2020 degli italiani

Lo studio di Coldiretti/Ixe evidenzia anche le abitudini degli italiani in ferie in questo 2020. Ovviamente il turismo interno sarà privilegiato, con spostamenti brevi. Il 93% degli italiani ha scelto di non andare all’estero. Preferiti i piccoli borghi e le spiagge meno battute, in calo le città d’arte.

Il mare resta sempre la meta preferita dagli italiani in vacanza, mentre il turismo montano non ha visto grossi cali dall’anno precedente.

L’osservatorio ha segnalato anche la spiccata tendenza per il 2020 ad alloggiare nelle seconde case di proprietà o di amici e parenti. Anche i campeggi hanno visto un aumento delle preferenze, mentre calano gli alberghi e i B&B.