The Art of The Brick: la mostra fatta di Lego alla Fabbrica del Vapore di Milano

Dopo il grande successo della prima edizione italiana nel 2017, la mostra The Art of the Brick del giovane artista americano Nathan Sawaya torna a Milano, durante il mese di aprile 2022 negli spazi di Ride Milano, l’ex scalo di Porta Genova.

L’esposizione comprende oltre 100 opere d’arte realizzate con i mattoncini Lego e costruite con oltre un milione di pezzi. Unendo la pop art al surrealismo, Sawaya presenta creazioni in 2D e 3D allegre e colorate, tra cui ricostruzioni di capolavori d’arte universalmente riconosciuti come la Gioconda di Leonardo, la Venere di Milo, il Pensatore di Rodin, la Ragazza con l’orecchino di perla di Vermeer, e anche uno scheletro di dinosauro lungo 6 metro: tutto in versione mattoncino.

Considerata dalla Cnn come “una delle 10 mostre da vedere al mondo”, The Art of the Brick è una mostra accessibile a tutti, che tocca giovani e meno giovani: le opere sono una piccola parte di tutto ciò che ognuno, con la propria fantasia, può sperimentare grazie ai mattoncini Lego. Prima di arrivare in Italia, ha già intrattenuto milioni di appassionati d’arte dagli Stati Uniti all’Australia, da Taiwan alla Cina, oltre che in importanti città europee come Londra, Parigi e Bruxelles.

Nathan Sawaya fin da bambino amava ricostruire il mondo con i Lego. Messe momentaneamente da parte immaginazione e creatività per diventare avvocato nella caotica realtà newyorchese, dopo anni vissuti in maniera frenetica, ha deciso di lasciare la carriera per tornare a uno dei suoi primi amori e dedicarsi alla costruzione di statue fatte con i Lego. Oggi Sawaya possiede più di 4 milioni di mattoncini colorati tra i suoi atelier di New York e Los Angeles, ed espone le sue creazioni in tutto il mondo.

Art of The Bricks: info e biglietti

La mostra si terrà negli spazi di Ride, in via Valenza 7 a Milano.

La data di apertura non è ancora stata comunicata, ma i biglietti saranno in vendita da giovedì 7 aprile al prezzo di 11 € per gli adulti e 7 € per i bambini.