Biglietti gratis al Teatro dal Verme per festeggiare il ritorno al 100% della capienza

A partire da oggi, 11 ottobre, in tutta Italia teatri, cinema e spettacoli al chiuso potranno contare di nuovo sulla capienza al 100%, mentre sale al 75% per gli stadi e al 50% per le discoteche, che da pochissimo hanno avuto il via libera per riaprire.

Per festeggiare questo evento il Teatro dal Verme di Milano ha deciso, in occasione della 77a Stagione dell’Orchestra i Pomeriggi Musicali, dal titolo “Racconti senza parole: la musica tra mito, letteratura e poesia”, di aprire al pubblico gratuitamente per tre date: il 12, 14 e 16 ottobre.

Gli abbonati ai due turni di concerti potranno inoltre tornare ad occupare le poltrone in abbonamento nella Stagione 2019-2020, senza distanziamento. Rimangono obbligatori per l’accesso in teatro il possesso di Green Pass, la misurazione della temperatura e la mascherina.

I Pomeriggi Musicali al Teatro dal Verme: i concerti

Il programma musicale del concerto d’inaugurazione si apre all’insegna dei temi fondanti della programmazione 2021/2022: il mito, la letteratura e poesia. Tutti i concerti saranno diretti dalla bacchetta di James Feddeck, direttore principale dell’Orchestra milanese, con il celebre pianista Nicholas Angelich. Il Sogno di una notte di mezza estate op. 61 (1843) di Felix Mendelssohn-Bartholdy è fra le pagine più celebri del compositore: felice tentativo di mettere in musica il fantastico nella sua connotazione positiva e nei suoi aspetti fiabeschi.

Per questa occasione inaugurale, l’Orchestra eseguirà l’Intermezzo, il Notturno e lo Scherzo. Il concerto continua con Appalachian Spring Suite di Aaron Copland, uno dei più rappresentativi compositori statunitensi del XX secolo. Capace di evocare e richiamare in musica le immagini del paesaggio americano, la Suite del 1945 è tratta dal balletto Appalachian Spring e riprende elementi jazz e folklorici, suggestioni di danze all’aperto e motivi derivati da canti popolari americani.

Ultimo brano in programma il Concerto in Sol per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel che lo stesso compositore ha così descritto: “Penso effettivamente che la musica d’un Concerto possa essere gaia e brillante e che non sia necessario che aspiri alla profondità o che miri ad effetti drammatici“, sebbene la partitura goda del successo che spetta ai massimi capolavori del repertorio concertistico e viene eseguita dai più grandi virtuosi e considerata titolo iconico del Novecento storico.

I due tradizionali turni di concerti saranno preceduti, martedì 12 ottobre alle ore 19.30 da una nuova attività nata dall’entusiasmo di aprire sempre più il teatro e le attività dell’Orchestra al pubblico dopo il lockdown: il primo di nove appuntamenti denominati “Altri Pomeriggi”, ciclo di concerti, aperitivi, incontri pensati e realizzati in esclusiva per gli Under30 che, per questa prima serata, assisteranno alla prova del Concerto in Sol di Ravel con Angelich, l’Orchestra I Pomeriggi Musicali e il direttore Feddeck. Sarà quindi annunciato il programma completo e si starà insieme per un aperitivo. Questa nuova programmazione, che si affianca a quella decennale dedicata alle scuole, ha avuto immediato successo con l’esaurimento in poche ore dei posti disponibili.

Pomeriggi Musicali: info e biglietti

Teatro Dal Verme

via San Giovanni sul Muro, 2 – 20121, Milano

Orari:

martedì 12 ottobre ore 19.30 – Under30

ore 19.30 – Under30 giovedì 14 ottobre ore 20

ore 20 sabato 16 ottobre ore 17

Biglietti:

Per i due concerti inaugurali, l’accesso per i non abbonati sarà con biglietto gratuito a partire da martedì 12 ottobre sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il biglietto si potrà riservare attraverso il sito ipomeriggi.it oppure alla biglietteria del Teatro Dal Verme, aperta da martedì a venerdì 10:30 – 18:30; sabato ore 10:30 – 14. Per info scrivere a biglietteria@ipomeriggi.it o chiamare lo

02 87905201

In ottemperanza alle normative vigenti, gli abbonamenti e i biglietti sono nominativi; all’ingresso viene rilevata la temperatura corporea ed è obbligatorio disinfettare le mani e indossare sempre le mascherine, seguire le indicazioni del personale e della segnaletica.

Informazioni importanti per gli abbonati

Gli abbonati al turno del giovedì (ore 20) dovranno presentarsi alla biglietteria del Teatro Dal Verme muniti del loro abbonamento da martedì 12 fino a giovedì 14 ottobre per effettuare il cambio posto.

Gli abbonati al turno del sabato (ore 17) dovranno presentarsi alla biglietteria del Teatro Dal Verme muniti del loro abbonamento da martedì 12 a sabato 16 ottobre per effettuare il cambio posto.

Molto importante: Il cambio posto deve essere fatto tassativamente prima del primo concerto. Una volta partita la stagione, per motivi fiscali, non potrà più essere effettuato.