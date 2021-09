Sfera Ebbasta: rinviato al 2022 il “Famoso tour”: le nuove date a Milano

Tra i numerosi artisti che hanno rinviato al 2022 i propri tour si aggiunge anche Sfera Ebbasta. Il famoso trapper di Cinisello Balsamo ha annunciato che il suo tour dei palazzetti italiani “Famoso”, sarà rinviato alla primavera del 2022. Questo include anche le due date milanesi, previste al Forum di Assago del 13 e 14 settembre 2021.

I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date in programma. Nel caso non si potesse più usufruire del biglietto al suo posto sarà emesso un voucher riutilizzabile per altri live.

Sfera Ebbasta “Famoso Tour”: le nuove date 2022