Avvertita una scossa di terremoto a Milano nel pomeriggio di martedì 29 dicembre, con una magnitudo di 4.4 sulla scala Richter. Non sono stati segnalati danni a cose o persone.

Una scossa di alcuni secondi, avvertita distintamente in tutta la Lombardia, e parte dell’Emilia. Si tratta del secondo terremoto della giornata, dopo quello di questa mattina in Croazia.

Terremoto a Milano: l’epicentro nella provincia di Verona

L’epicentro è stato collocato dagli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nella zona di Salizzole, a sud di Verona. Una scossa di magnitudo 4.4 a 9 km di profondità.

Si tratta della seconda scossa della giornata, dopo quella di 6.4 gradi della scala Richter avvertita in tutta l’area adriatica con epicentro a pochi km da Zagabria, che ha provocato danni ingenti e la morte di una bambina a Petrinja in Croazia. La scossa di questa mattina è stata sentita in Veneto, Friuli e nelle regioni costiere.