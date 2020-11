Scopri Milano in maniera nuova: apparecchi gps per girare la città

Se si pensa a Milano viene subito alla mente una città che fa del lavoro la sua arma vincente. Una grande metropoli del Nord Italia in cui ogni giorno milioni di persone animano le sue strade, i suoi mezzi di trasporto, i suoi locali. Questa è anche la “Milano da bere”, la capitale della moda, la Scala del calcio: insomma tutto fa pensare ad un vortice di persona, di incontri magari a discapito della tranquillità e del relax.

Fare attività sportiva in mezzo al verde.

Tuttavia anche nella città meneghina è possibile vivere momenti di pace con se stessi magari praticando lo sport all’interno dei numerosi parchi verdi che si trovano al suo interno. Una città che va di corsa ma che allo stesso tempo da la possibilità di effettuare una bella corsa magari per staccare dagli impegni lavorativi e per ricaricare le batterie prima di rituffarsi nel caos cittadino. Basti pensare a Parco Sempione, adatto per coprire distanze lunghe, ai Giardini di Porta Venezia che è veramente a due passi dal centro e dalla Scala e dal Duomo o al Naviglio Grande che è la zona in cui si possono incrociare molti pedoni e canottieri. Ancora ecco Monte Stella, posizionata nella zona Nord Ovest del quadrante cittadino o ancora Parco Nord che rappresenta uno dei parchi più grandi dell’hinterland milanese.

I migliori dispositivi gps: fare sport negli spazi verdi milanesi.

Ma se non sono esperto della città come posso regolarmi all’interno di questi spazi verdi senza la possibilità di perdermi? E’ possibile muoversi a all’interno di una città grande come Milano e restare all’interno dei aree dedicate allo sport, alla corsa e all’attività fisica? La risposta è certamente positiva, basta acquistare gli articoli giusti. Che cosa vogliamo dire? Senza dubbio l’acquisto di un dispositivo gps è quello che può fare al vostro caso: ne esistono diversi, di diverse dimensioni ed ovviamente di diversi prezzi. Ma andiamo a vedere qualche esempio più nello specifico.

Tanti modelli, stessa grande affidabilità.

Il modello Garmin Oregon touch screen potrà essere vostro a 350€ mentre salendo di prezzo potrete trovare il Satmap Active Frankreich a 450€. Piccolissimo ma utilissimo e molto pratico è il modello Garmin Etrex 10 che potrà essere vostro ad un prezzo di 100€, stesso dicasi per il modello Etrex fissato ad un prezzo pari a 169€. Esistono anche modelli colorati come l’InReach Mini Arancio a 299€ ed il Touch 25 semore griffato Garmin a 199€. Se invece si vuole girare il verde milanese in bicicletta ecco per voi i giusti modelli come il Mio Cyclo 210 che è un ottimo sistema di navigazione per le due ruote a 152€ oppure addirittura il Garmin Edge che è un computer da bicicletta acquistabile ad un prezzo pari a 609€.

Tanti posti da conoscere e scoprire.

Ma il dispositivo gps in una città così grande non serve solo per l’attività sportiva ma anche per girare e scoprire i luoghi più famosi e conosciuti, raggiungerli in maniera facile e riuscire ad ottimizzare il tempo utile per muoverti senza la paura di perdervi o di effettuare giri a vuoto. Forse la prima tappa obbligatoria è quella del Duomo, il monumento più importante di Milano, il vero simbolo, proseguendo poi per la vicina Galleria Vittorio Emanuele II, bellissima con la sua cupola ed i portici. E chi non hai mai sentito parlare della Scala di Milano, l’icona dell’opera made in italy? Camminando poi si può raggiungere il Castello Sforzesco che ospitò negli anni del Rinascimento i laboratori di Leonardo da Vinci, fino ad arrivare alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie al cui interno si trova il dipinto dell’Ultima Cena, il Cenacolo, passando per la Pinacoteca di Brera.

Qualsiasi sia il modo scelto per girare la città, scoprirete qualcosa di unico.

Ecco allora che il gps sarà per voi uno strumento indispensabile! A quelli che abbiamo citato in precedenza possiamo di certo aggiungerne tanti altri altrettanto utili ed efficienti. Ai modelli colorati ad esempio possiamo aggiungere il touch 25 azzurro e l’edge 1030 bianco rispettivamente acquistabili al prezzo di 199e e 475€. Non spaventino questi prezzi: si tratta di piccolissimi computer altamente affidabili che vi daranno un quadro perfetto delle distanze cittadine e del miglior percorso da intraprendere, sia esso fato i bicicletta o praticando lo sport attraverso una buona corsa o una passeggiata.

Parti allora alla scoperta di Milano con il gps più adatto.

Cosa aspetti allora? Acquista il dispositivo gps migliore per quelle che sono le tue esigenze e comincia a vivere Milano in maniera del tutto diversa, scoprendo le sue bellezze e approfittando per fare sport o una bella passeggiata nei suoi spazi verdi, un tesoro nascosto all’interno del perimetro cittadino. Nulla di sarà precluso e vivrai una delle città più grandi ed importanti d’Europa in maniera del tutto nuova ed inaspettata, magari mai pensata fino a questo momento: Milano ti aspetta, cogli l’occasione, cammina e viaggia in maniera sicura ed affidabile con i migliori apparecchi gps.