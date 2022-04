Cosa si può fare con un robot da cucina?

La tecnologia non ci è d’aiuto solamente nel mondo del lavoro e in quello della ricerca scientifica, ma anche e soprattutto nelle faccende di tutti i giorni, come cucinare. I robot da cucina esistono fin dagli anni Cinquanta e nel corso del tempo le loro funzioni sono aumentate, si sono perfezionate e li hanno resi degli aiutanti insostituibili nella preparazione di piatti deliziosi.

Articoli come il robot da cucina Chefbot sono pensati per avere decine di programmi automatici, insieme a interi ricettari memorizzati per impostare automaticamente temperatura, tempi di cottura e tanto altro. Scopriamo cosa è possibile fare con uno di questi intelligentissimi elettrodomestici.

Vaporiera

I moderni robot da cucina sono dotati di vaporiera per cucinare a vapore verdure, pesce e altre pietanze, mantenendo inalterato l’apporto vitaminico. La cottura a vapore può essere un punto di partenza per tantissime ricette creative, magari spaziando nella cucina orientale con i dim-sum o i gyoza, i tipici formati di pasta ripiena cinesi e giapponesi da cuocere nella vaporiera!

Impastatrice

Una delle funzioni più utili del robot da cucina è quella di impastare, grazie ai numerosi ganci in dotazione. Impasti per pizza, focacce e torte si potranno realizzare comodamente con un unico macchinario.

Frullatore

I robot da cucina sono anche ottimi frullatori, grazie ai sistemi a più velocità e alle diverse tipologie di lame disponibili. Con questa modalità è possibile realizzare deliziosi frullati di frutta, smoothies, frappè e gustosi cocktail, grazie alla funzionalità di tritaghiaccio disponibile su molti modelli.

Bilancia da cucina

Alcuni tra i robot da cucina di ultima generazione hanno tra le loro funzioni anche quella di pratica bilancia di precisione, in modo da pesare e dosare gli ingredienti con un solo contenitore, per poi lavorarli direttamente con la stessa macchina.

Tritatutto

I robot da cucina sono venduti con un gran numero di lame, adatte a tutti i tipi di lavorazione dei prodotti, anche quelli più duri. Si possono tritare le verdure per il soffritto, sminuzzare le spezie e grattuggiare cioccolato, cocco e formaggi. I più avanzati hanno anche un pratico set per macinare il caffè!