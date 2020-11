Negozi di Natale a Milano: il concept store di Ecliss sui Navigli

Se vi piacciono i negozi tutti dedicati al Natale, dove gironzolare tra decorazioni, addobbi, oggetti di design, mobili e soprammobili, non perdetevi un giro nel concept store di Ecliss Home & Decor (Ripa di Porta Ticinese 73 – MM2 Porta Genova).

Non sarà solo un semplice giro di shopping ma una vera e propria winter experience: immaginate di entrare nella casa di un’eccentrica famiglia di oggi, tutta completamente arredata in stile natalizio ma come se fosse una villa americana (quelle che si vedono nei film di Natale).

Calore, oggetti preziosi, idee, storie, arredi, decorazioni informali e sontuosi saloni addobbati per le feste: per riproporre la stessa atmosfera anche a casa vostra, Ecliss vi propone la consulenza di personal shopper, che vi aiuteranno a scegliere il meglio per voi.

Superata la soglia di ingresso da Ecliss entrerete in un mondo incantato: il primo ambiente ad accogliervi è un giardino all’inglese, con un’inconfondibile fragranza di legno e muschio. Qui si innalza la facciata in stile americano della Casa Ecliss: si accede attraverso un ingresso caldo, con una grande libreria, sculture, valigie e orologi antichi.

Nella living room troverete divani e poltrone in pelle marrone, con tavole imbandite ai lati cariche di dolciumi e torte in cera profumata, calze in feltro e alberi di Natale. La stanza più ricercata della casa è lo studio di famiglia: colori scuri e caldi, ritratti, candelabri e, subito dopo, la Crystal room, uno spazio bianco e luminoso in stile sala inglese da ricevimento, con numerose tavole rotonde imbandite.

Segue la stanza degli hobby, con il villaggio natalizio e due immensi orsi bianchi: infine la soffitta, dove si concentra tutto il fascino segreto dell casa, con monili, scatole, bauli, stoffe.

Che ne dite, vi ispira?

Vi ricordiamo che in zona Buenos Aires ha invece aperto il Christmas Village, temporary shop dedicato al Natale.

Welcome to the Christmas Home by Ecliss

Ripa di Porta Ticinese 73

Orari: dalle 10 alle 20 (lunedì dalle 15 alle 20)