Elegante e comodo: cosa indossare per essere alla moda in estate?

La stagione più attesa sta arrivando e nessuno vuol farsi trovare impreparato. L’estate è il periodo migliore dell’anno per sfoggiare un nuovo outfit, ma quali sono le nuove tendenze in arrivo? In questo articolo scopriremo cosa indossare e come rinnovare il proprio look per essere sempre alla moda. Ecco le ultime tendenze da seguire per scegliere i vestiti e gli accessori più adatti alla nuova stagione estiva in arrivo.

Quali sono le nuove tendenze di moda per l’estate 2021?

Il sole esalta i colori che con l’arrivo della bella stagione risplendono nei tessuti e negli accessori. La luminosità, la vivacità e l’effervescenza sono i trend principali che regolano gli outfit estivi. Le fantasie che richiamano i fondali marini sono tra i protagonisti principali di abiti, cinture e gioielli. Alghe, coralli, pesci e stelle marine sono molto gettonati e possono essere considerati i soggetti iconografici delle prossime vacanze. Tornano in auge i tessuti lucidi come la seta e il satin per dare un tocco di sensualità in più al proprio guardaroba. Anche il camoscio fa la sua ricomparsa dopo un lungo periodo di assenza dalle sfilate internazionali. Valentino ha recentemente rilanciato anche la camicia rosa ed in breve questo capo è diventato il vero must have dell’estate 2021.

Il lockdown ha stimolato invece la diffusione di abiti da donna ampi e comodi pensati per essere indossati ovunque senza rinunciare allo stile. Il fenomeno leisurewear è un trend da non sottovalutare concepito per creare un outfit da sfoggiare sia in casa che all’aperto. Non possono mancare degli hot pants cortissimi da abbinare ad una t-shirt per un look più informale e sbarazzino. Le gambe devono essere scoperte per mostrare l’abbronzatura e non c’è niente di meglio di un pantaloncino per esaltarle. Molto richieste sono le scarpe col tacco basso e le espadrillas che si confermano come la calzatura tipica della stagione estiva. Il colore di tendenza è il giallo pastello che dona un tocco di allegria ed eleganza ai capi d’abbigliamento. Ha fatto la sua comparsa in numerose passerelle ed è destinato a divenire il nuovo must delle vacanze 2021.

Cosa indossare per avere il miglior outfit estivo?

Le giornate estive richiedono un abbigliamento leggero, comodo e traspirante. La nuova tendenza premia gli abiti da donna comodi e pratici che possono essere utilizzati anche in casa. Navigando online si possono scoprire i nuovi outifit da cui trarre spunti e consigli per rinnovare il proprio look. Alcuni siti propongono i modelli più recenti per chi è alla ricerca di abiti da donna alla moda. Oltre ai vestiti si possono scovare anche gli accessori più di tendenza per l’estate 2021. Non possono mancare degli occhiali da sole neri donna per completare un outfit elegante, originale ed esclusivo. Il dress code perfetto deve illuminare e stupire senza apparire banale o volgare.

Conclusione

L’estate è l’occasione perfetta per rinnovare il proprio look. Le nuove tendenze privilegiano i capi comodi, freschi e dai colori sgargianti. Chi non vuole rinunciare allo stile neanche in spiaggia ha l’imbarazzo della scelta per trascorrere una vacanza elegante e raffinata.