Gardaland riapre con la nuova attrazione 2022 dedicata a Jumanji

Gardaland ha da pochissimo riaperto le sue porte al pubblico per la stagione 2022, portando con sé una novità già decisamente apprezzata: Jumanji®-The Adventure, prima ed unica attrazione al mondo tematizzata Jumanji, ispirata alla celebre serie cinematografica di Sony Pictures, inaugurata nel pomeriggio di sabato 9 aprile.

“L’attrazione è frutto di un accordo internazionale siglato da Sony Pictures Entertainment e Merlin Entertainments, gruppo di cui Gardaland fa parte, per la realizzazione in Europa e nel Nord America di attrazioni, camere d’hotel e negozi ispirati al mondo della serie cinematografica Jumanji” ha commentato oggi Aldo Maria Vigevani, Amministratore Delegato Gardaland “In Italia, a Gardaland, è quindi già fruibile la prima realizzazione di questo importante progetto, segno dell’importanza della nostra realtà a livello internazionale”.

Cos’ è Jumanji®-The Adventure

Jumanji® The Adventure è una dark ride pensata per tutti, dalle famiglie agli adolescenti fino a giovani adulti, ed è caratterizzata da una storia coinvolgente ed emozionante. Gli ospiti, dopo aver ammirato l’imponente facciata dell’attrazione su cui campeggia un gigantesco ippopotamo, varcano la soglia di ingresso e attraversano un misterioso tempio egizio, imbattendosi dapprima in una scrivania che funge da porta di accesso al mondo di Jumanji – e poi in un misterioso bazaar dove si trovano i Magic Mirrors, nei quali gli ospiti potranno specchiarsi per vedere, dopo il loro riflesso, l’immagine del loro avatar di gioco.

Ed è proprio dal bazaar che parte l’adrenalinico viaggio dei visitatori, attraverso 12 scenografiche ambientazioni, a bordo di speciali vetture a forma di veicolo fuoristrada, il celebre mezzo 4×4 del film riprodotto nei minimi dettagli; ciascun veicolo multi-motion, oltre a compiere un movimento lineare lungo il binario, reagisce ai pericoli, agli ostacoli e agli effetti audio e video disseminati lungo il percorso ruotando su sé stesso e oscillando, simulando i movimenti di un vero fuoristrada.

Lungo il percorso tanti gli ostacoli e di ogni tipo, come ad esempio il temibile Gigante di Pietra pronto a bloccare gli avventurieri ed enormi ragni che calandosi dall’alto sorprendono gli ospiti. A rendere ancora più di impatto e coinvolgente l’avventura sono 7 schermi, tra cui due delle dimensioni di ben 15 metri di ampiezza per 5 metri di altezza e due conosciuti come “pepper’s ghost screens”, creati con una tempera speciale per far risaltare le immagini e capaci di ricreare illusioni olografiche.

Per rendere l’esperienza ancora più immersiva e completa saranno disponibili a Gardaland Hotel 4 camere interamente tematizzate Jumanji, che contribuiscono a rendere Gardaland una vera e propria destinazione turistica internazionale.

Gardaland 2022: info, biglietti e come arrivare

Gardaland Park ha ufficialmente aperto le porte alla stagione 2022 il 2 aprile, con l’orario giornaliero dalle 10 alle 18. L’area dove si trova la nuova attrazione Jumanji® The Adventure apre a partire dalle 11.

I biglietti per l’ingresso al parco costano 41 €, 40 € se acquistati online. L’ingresso comulativo dell’acquario SeaLife è di 43 € se comprato online e 45 € se preso in biglietteria. I bambini di altezza inferiore al metro entrano gratis in tutti i parchi.

Come arrivare da Milano

