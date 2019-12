Capodanno in villa: due proposte top nel nord Milano

L’eleganza di una dimora storica, luci soffuse, un menu raffinato: il contesto ideale per festeggiare il nuovo anno con stile e – non meno importante – in una struttura semplice da raggiungere dal centro di Milano.

Per celebrare il Capodanno 2020 in villa, quest’anno potrete lasciarvi tentare dalle proposte di Villa Verganti Veronesi (Inveruno) e Villa Ida Lampugnani (Parabiago): entrambe garanzia di un evento memorabile, accoglienti e splendidi esempi di stili differenti a meno di un’ora d’auto dal centro di Milano.

Villa Ida Lampugnani è tra le più interessanti dimore liberty italiane, circondata da un parco secolare e dotata di piscina, con decorazioni e arredi che l’hanno spesso resa il set ideale per produzioni cinetelevisive, nonché per eventi e feste.

Villa Verganti Veronesi, gioiello lombardo circondato da un parco con essenze e fiori nelle vicinanze della fiera Milano Rho, accoglie gli ospiti in eleganti camere e suite.

Capodanno in dimora storica: cenone e Dj set

Fascino e charme per impreziosire l’ultima serata del vostro 2019 e dare il benvenuto al 2020: un Capodanno di charme tra quadri e tavole finemente apparecchiate. Gli eventi nelle due residenze d’epoca, dedicati a ospiti sopra i 23 anni, prevedono entrambi la formula con cenone e Dj set: alle ore 20 è previsto l’arrivo in villa, mezz’ora dopo l’inizio della cena e dalle ore 23 l’ingresso nel Salone delle Feste e l’intrattenimento musicale.

A mezzanotte il brindisi augurale con panettone e pandoro, mentre un quarto d’ora dopo sarà servito il tradizionale cotechino con lenticchie. In entrambe le Ville sarà possibile anche pernottare per rendere l’esperienza ancor più suggestiva.

Pernottamenti e colazione in Villa

La residenza storica offre una scelta di 14 camere e suite, anche in modalità dépendance. Una colazione in Villa sarà il risveglio ideale per iniziare al meglio il nuovo anno, anche con possibilità di late check-out.

Le formule di prenotazione sono pertanto due:

cenone e ingresso alla serata (120 euro a persona) con cenone, un drink a scelta e brindisi

pacchetto pernottamento (200 euro a persona) con tutto quanto sopra più check-in a partire dalle ore 14 del 31 dicembre e check-out alle 13 del 1 gennaio

Menu del cenone nelle residenze d’epoca

Capasanta marinata al melograno, terra di funghi e maionese all’aglio orsino

Raviolone di gamberi rossi e stracciatella di burrata, salsa agli agrumi e melograno

Riso carnaroli al nero carbone, fonduta di parmigiano e carciofo al tartufo

L’Agnello, gelato al melograno e Aperol e gocce di liquirizia

Piramide di cioccolato bianco, chantilly al mascarpone, melograno e variazione di mango

Cantina: Cabernet Sauvignon Cantina San Romido, Falanghina Sannio Doc Ducato Sannit, Moscato con il dessert, Prosecco di Valdobbiadene con il brindisi di mezzanotte

Capodanno a Villa Ida Lampugnani

via Matteotti 29 – 20015 Parabiago (MI)

telefono: +393332733267

e-mail: info@villaidalampugnani.it

sito web: villaidalampugnani.it/capodanno-in-villa

Capodanno a Villa Verganti Veronesi

viale Lombardia, 33 – 20010 Inveruno(MI)

telefono: +39029786433

e-mail: info@villavergantiveronesi.com

sito web: villavergantiveronesi.com/capodanno-in-villa