Area C: nessuno stop alle telecamere per agosto 2020

Dopo la riaccensione delle telecamere il 15 giugno, l’Area C di Milano non verrà sospesa durante il mese di agosto, come di regola negli anni passati.

La giunta comunale ha preso questa decisione a seguito dei lunghi mesi di chiusura durante il lockdown dell’area a traffico limitato. Il servizio sarà quindi sospeso solamente nei weekend di agosto, come di regola durante tutto l’anno. L’orario di apertura e chiusura dei varchi sarà quello consueto, dalle 7.30 alle 19.30).

Per conoscere tariffe e i tipi di veicoli vietati in Area C consulta la nostra guida.

Giorni di chiusura area C agosto 2020

I weekend in cui l’area C sarà chiusa in agosto sono:

Sabato 1 e domenica 2 agosto

Sabato 8 e domenica 9 agosto

Sabato 15 e domenica 16 agosto

Sabato 23 e domenica 24 agosto

Sabato 29 e domenica 30 agosto

Area B resta chiusa fino a data da destinarsi

Diversa sorte tocca alle telecamere di Area B, la nuova zona a traffico limitato che da un anno è attiva su tutto il territorio di Milano, spente fino a data da destinarsi.

Il Comune deciderà le riaperture in base alle future direttive sulle riaperture e sui trasporti. “Mantenere Area B sospesa consente alle persone di spostarsi su grandi distanze con mezzi propri anche dopo la riduzione dei trasporti pubblici” ha dichiarato Sala nell’ordinanza.

Tornano le soste a pagamento sulle strisce blu e gialle

Da lunedì 15 giugno le soste torneranno a pagamento all’interno della cerchia dei Navigli, quindi in tutto il centro città. I parcheggi gialli torneranno riservati esclusivamente ai residenti.

Nelle aree periferiche della città (fuori dalle circolari delle linee 90-91) le soste restano invece gratuite fino a data da destinarsi.