L’aria di Milano torna ad essere troppo inquinata. ARPA ha certificato il superamento delle soglie consentite di PM10 nell’aria (limite di 50 µg/m³ di Pm10) per 6 giorni consecutivi. A partire dal 22 gennaio, a Milano saranno attive le restrizioni di livello I per migliorare la qualità dell’aria in tutta la regione Lombardia.

Le misure sono attive in tutta la Lombardia per i comuni con più di 30 mila abitanti, mentre si applica su base volontaria per tutti i comuni aderenti. Le misure saranno valide fino a quando il livello di inquinamento non tornerà nei parametri, ma potranno essere inasprite al livello II se il livello di Pm10 dovesse superare la soglia consentita per più di 10 giorni consecutivi.

Smog a Milano: limitazioni sul traffico

Da oggi sono attive le seguenti limitazioni sul traffico a Milano e nei comuni aderenti, pur mantenendo aperti i varchi di Area C e area B.

Nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30 è vietata la circolazione di veicoli alimentati a gasolio di classe Euro 4

è vietata la circolazione di veicoli alimentati a gasolio di classe Euro 4 Sabato, domenica e nei giorni festivi è vietata la circolazione di veicoli alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4

Smog a Milano: divieti per riscaldamento e agricoltura

Le limitazioni di primo livello relative ai riscaldamenti condominiali e privati e all’agricoltura sono estesi a tutti i comuni della Lombardia e sono valide tutti i giorni, feriali o festivi.