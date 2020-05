Il tema originale della Digital Week programmata per marzo era “Città aumentata”, ma a seguito degli eventi che hanno radicalmente modificato le nostre vite in questi mesi il titolo è diventato “Città trasformata”, per raccontare una Milano che deve reinventarsi per ripartire.

L’edizione, come molti altri eventi , sarà interamente online, con dirette a porte chiuse da luoghi simbolo della città. Dal 25 al 30 maggio si alterneranno più di 500 tra webinar, eventi, concerti e lezioni sul mondo della tecnologia e su come si sia rivelata fondamentale in un momento come questo.

Tutti gli eventi sono gratuiti con iscrizione obbligatoria sul sito ufficiale di Digital Week.

Programma dell’evento

25 maggio

Ore 10, Comunicazione digitale: come i brand diventano un contenuto wellness: conferenza live sull’importanza del dialogo marchio-consumatore nell’industria del wellness. A cura di Wellink srl.

Ore 11, Maestri d'Italia, la scuola online di Operazione Risorgimento Digitale: webinar legato all'importanza dell'Edutaiment, la didattica interattiva per i bambini. 5 lezioni saranno proposte lungo l'arco della Digital Week, per insegnare ai bambini i rudimenti di tecnologia, robotica e digitale. A cura di TIM.

Ore 14.30, Verso una mappa dei servizi per migranti nella CMM:

un workshop dedicato all'analisi dei servizi per migranti all'interno dell'area metropolitana di Milano. L'evento è dedicato ad amministratori, operatori sociali e ricercatori. A cura del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (Politecnico di Milano).

Ore 14.30, Apertura Milano Digital Week 2020 – Online Edition:

la presentazione live dell'evento online. Interverranno, tra gli altri, Giuseppe Sala, Roberta Cocco (Assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano) e Paola Pisano (Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione).

Ore 15, Knowledge collettiva e rumore di fondo:

webinar sugli strumenti di raccolta feedback meno sfruttati, come forum, blog e siti di recensioni. A cura di Lovemark.

Ore 15.15, Per una ripartenza con le nuove generazioni:

lectio magistralis di Alessandro Rosina, Professore di Statistica e Demografia presso l'Università Cattolica di Milano.

Ore 16, Città, emergenza, ripartenza: la risposta digitale dei comuni italiani:

conferenza in cui verranno mostrati esempi virtuosi di comuni italiani per la ripresa post epidemia. A cura dell'assessorato alla Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano in collaborazione con ANCI

Ore 17, Opening Session Hack for Goals:

Presentazione dell'evento Hack for Goals, in cui otto aziende si sfideranno in otto prove legate ai Sustainable Development Goals. La competizione si svolgerà dal 26 al 28 maggio.

Ore 17, Maestri d'Italia, la scuola online di Operazione Risorgimento Digitale:

un talk per discutere l'impatto sociale ed economico dell'emergenza Coronavirus. Riccardo Luna, giornalista, dialoga con Luciano Violante, politico, ex magistrato. E' stato Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia e della Camera dei Deputati. A cura di TIM.

Ore 20, Local marketing: da followers a clienti fisici:

webinar sulle potenzialità dei web store per i piccoli negozi locali. A cura di The Pink Network.

26 maggio

26 maggio

Ore 8.45, Digital breakfast @Dentons. Realtà aumentata e diritto:

discussione con gli esperti di Dentons e del settore digitale sulle opportunità della realtà aumentata nell'ambito urbano. A curadi Dentons Europe Studio Legale Tributario

Ore 9, Customer experience now – Engaging beyond the screen:

presentazione del Customer eXperience Now (CX Now), piattaforma digitale innovativa per la gestione dei rapporti con clienti e fornitori. A cura di Gloria Cottafava.

Ore 9, Absolute Facebook advertising:

corso basato sulla gestione efficiente delle strategie di advertising su Facebook e del monitoraggio dati su Google Analytics. Ingresso a pagamento. A cura di Business International – Fiera Milano Media.

Ore 9, Cyberstar 2020:

presentazione e dimostrazione del gioco da tavolo digitale Cyberstar 2020, nato per aiutare i più giovani a comprendere i rischi della rete e le opportunità che l'uso di internet comporta.

Ore 10, Anziani e pubblica utilità digitale. Nuove forme per l'accesso ai servizi:

come la tecnologia può e deve diventare uno strumento utile agli anziani, attraverso formazione e comunicazione corretta. A cura di SPI CGIL Milano.

Ore 11, PMI e PA, il futuro è digitale:

le opportunità che piccole e medie imprese possono trarre dall'uso corretto del web e del digitale. A cura di Davide Valenti.

Ore 12, Location intelligence: la localizzazione indoor a supporto del distanziamento sociale:

come il digitale può supportare le necessità di distanziamento sociale durante l'epidemia di COVID-19. A cura di Iacopo Carreras.

Ore 14, Computer science first:

La piattaforma ideata da Google per facilitare l'insegnamento, sia a distanza che in aula, delle materie per le scuole primarie e secondarie. A cura di Fondazione Mondo Digitale – Partner: Google.

Ore 15, Le tecnologie digitali, la realtà aumentata e virtuale per l'arte e la cultura nelle città:

che ruolo possono svolgere le tecnologie digitali nella valorizzazione di un museo? A cura di Ughi e Nunziante Studio Legale.

Ore 16, Fake news e disinformazione online. Riconoscerne il valore informativo:

analisi delle misure proposte per cambiare la tendenza della circolazione di fake news sui social e online.

Ore 17, Digital-fashion is here to stay:

27 maggio

Ore 9, Cyberstar 2020:

presentazione e dimostrazione del gioco da tavolo digitale Cyberstar 2020, nato per aiutare i più giovani a comprendere i rischi della rete e le opportunità che l'uso di internet comporta.

Ore 10, L'innovazione al servizio della mobilità sostenibile:

AMAT presenta il proprio know-how per reinventare la mobilità urbana. A cura di AMAT, Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio.

Ore 11, Pitch your success:

webinar legato al digital marketing per startup. Durante l'incontro verrà presentata l'Atena Startup Battle, competizione tra le migliori startup italiane, con in paio 50 mila euro in servizi. La "gara" si terrà poi a ottobre 2020.

Ore 14, SEO in USA: il caso de La Cucina Italiana:

il caso dell'approdo statunitense del famoso sito di ricette e corsi di cucina italiani letto in ottica SEO. A cura di Loris Lerro, Gaёlle Iris Touwaide.

Ore 15, Utilizzo dati: dal metodo al caso Cambridge Analytica:

analisi dei casi e discussione su lecito e illecito nel campo del direct marketing.

Ore 17, Il ruolo dei chatbot per una customer experience "intelligente": dati ed esperienze aziendali:

28 maggio

Ore 9, Cyberstar 2020:

presentazione e dimostrazione del gioco da tavolo digitale Cyberstar 2020, nato per aiutare i più giovani a comprendere i rischi della rete e le opportunità che l'uso di internet comporta.

Ore 9.30: Food Meets Digital, il digitale motore del cambiamento del settore agro alimentare durante e dopo il COVID 19:

dialogo sui cambiamenti che stanno attraversando il mondo del food, affrontando case history e tendenze del settore in Italia. A cura di Andrea Casadei, Carlo Vischi.

Ore 10.30, il turismo da molecolare a sistema:

il settore turistico è stato duramente colpito dall'epidemia in corso. Quale ruolo possono avere le tecnologie nella ripartenza del settore? A cura di V2Media.

Ore 14, Upgrade: Divulgazione economica e imprenditoriale per tutti:

uno sguardo ai temi più caldi dell'economia mondiale, dall'analisi ai metodi di divulgazione. A cura di CariVerona e Pleiadi.

Ore 14.30, E-commerce e Social Network:

gli acquisti online si stanno ampliando, perché non inserirli e potenziarli anche sui social? A cura di Worldz.

Ore 15, Linguaggi violenti nell'online, dall'hate speech al cyberbullismo:

analisi e approfondimento di un tema molto importante, la diffusione dei messaggi d'odio sui social e l'impatto che queste dinamiche hanno sui bambini. A cura di Telefono Azzurro.

Ore 16.30, Telegram: strumento innovativo per l'informazione medico scientifica:

una tavola rotonda sulle possibilità divulgative e informative dei mezzi di comunicazione digitali nell'ambito medico scientifico. A cura di PKE Srl.

Ore 17, Be useful first. Progettare per gli umani, non per le macchine:

il punto focale di un progetto digitale è la fruibilità da parte degli utenti. Come rendere una app, un sito o una piattaforma utili per le persone. A cura di IED.

Ore 18, Un database per i dati sanitari: l'esperienza di EMERGENCY:

29 maggio

Ore 9, #SheTechBreakfast con Bending Spoons:

incontro al femminile per discutere del ruolo della donna all'interno del mondo della tecnologia e del digitale. A cura di SheTech.

Ore 11, Engaging Marketing: come portare clienti motivati al tuo ecommerce:

approfondimento sul tema del marketing motivazionale. A cura di Pietro Lucchini.

Ore 11, Maestri d'Italia, la scuola online di Operazione Risorgimento Digitale:

un talk per discutere l'impatto sociale ed economico dell'emergenza Coronavirus. A cura di TIM.

Ore 11.30, Social distancing 4 industry 4.0:

gestione da remoto e tool per evitare assembramenti. L'Industria 4.0 risponde alle necessità dell'emergenza Coronavirus. A cura di Francesca Foglio.

Ore 12, Dopo la democrazia:

lectio magistralis del filosofo Raffaele Alberto Ventura.

Ore 16, Milano è bella in codice. 9 blog per raccontare la città:

Scuola Mohole racconta attraverso 9 siti web la bellezza di Milano, le suggestioni e le emozioni che la città regala.

Ore 17.30: Lotta al Covid-19: il nodo "privacy vs sicurezza":

30 maggio