Mappa e orari di tutti i mercati rionali di Milano. Milano è in zona arancione , quindi nei mercati rionali della città sarà consentito vendere prodotti non alimentari, come abbigliamento e accessori per la casa. Questo significa anche il ritorno dei mercatini dell’antiquariato a Milano e in tutta la Lombardia. Le regole in vigore restano quelle valide per i negozi, ossia:

Controllo della capienza massima del mercato

Personale addetto al controllo delle persone in entrata e in uscita

Misurazione della febbre e divieto di ingresso a chi ha una temperatura superiore a 37.5°

Obbligo di indossare la mascherina

Obbligo di far rispettare le distanze di sicurezza

Delimitare il perimetro del mercato per garantire solo due varchi di entrata e uscita

Obbligo di fornire disinfettante per le mani

Distanza di almeno tre metri tra un banco e l’altro

Mercati rionali di Milano: giorni di apertura

Lunedì

Mercato San Marco

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via San Marco (zona Duomo)

7:30 – 14 Via San Marco (zona Duomo) Mercato Cambini

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo : Via Leonardo Cambini (zona Udine)

7:30 – 14 : Via Leonardo Cambini (zona Udine) Mercato Kramer

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Antonio Kramer (zona Palestro)

7:30 – 14 Via Antonio Kramer (zona Palestro) Mercato Moretto da Brescia

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Moretto da Brescia (zona Lambrate)

7:30 – 14 Via Moretto da Brescia (zona Lambrate) Mercato Pisani Dossi

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Carlo Alberto Pisani Dossi (zona Lambrate)

7:30 – 14 Via Carlo Alberto Pisani Dossi (zona Lambrate) Mercato Ghini

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Luca Ghini (zona Vigentino, Chiaravalle, Gratosoglio)

7:30 – 14 Via Luca Ghini (zona Vigentino, Chiaravalle, Gratosoglio) Mercato Trechi

Orario: 7:30 – 14:00

Indirizzo: tra via Sigismondo Trechi e via Giuditta e Giulia Grisi (zona Garibaldi, Niguarda)

7:30 – 14:00 tra via Sigismondo Trechi e via Giuditta e Giulia Grisi (zona Garibaldi, Niguarda) Mercato Ponti

Orario : 7:30 – 14

Indirizzo: Via Ettore Ponti (zona Lorenteggio)

: 7:30 – 14 Via Ettore Ponti (zona Lorenteggio) Mercato Cesariano

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Cesare Cesariano (zona Duomo)

7:30 – 14 Via Cesare Cesariano (zona Duomo) Mercato Palmi

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Palmi (zona San Siro)

7:30 – 14 Via Palmi (zona San Siro) Mercato Arpino

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: tra via Arpino e via Enzo Ferrieri (zona Baggio)

7:30 – 14 tra via Arpino e via Enzo Ferrieri (zona Baggio) Mercato Zamagna

Orario : 7:30 – 14

Indirizzo: Via Bernardo Zamagna (zona San Siro)

: 7:30 – 14 Via Bernardo Zamagna (zona San Siro) Mercato De Predis

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Ambrogio de Predis (zona Fiera, San Leonardo)

7:30 – 14 Via Ambrogio de Predis (zona Fiera, San Leonardo) Mercato S. Teresa

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Santa Teresa (zona Vigentino, Chiaravalle, Gratosoglio)

Martedì

Mercato Garigliano

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo : Via Garigliano (zona Garibaldi, Niguarda)

7:30 – 14 : Via Garigliano (zona Garibaldi, Niguarda) Mercato Benedetto Marcello

Orario : 7:30 – 14

Indirizzo: Via Benedetto Marcello (zona Città Studi, Lambrate)

: 7:30 – 14 Via Benedetto Marcello (zona Città Studi, Lambrate) Mercato Eustachi

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Bartolomeo Eustachi (zona Città Studi, Lambrate)

7:30 – 14 Via Bartolomeo Eustachi (zona Città Studi, Lambrate) Mercato Barigozzi

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Ermanno Barigozzi (zona Porta Vittoria, Forlanini)

7:30 – 14 Via Ermanno Barigozzi (zona Porta Vittoria, Forlanini) Mercato Vasari

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Giorgio Vasari (zona Porta Vittoria, Forlanini)

7:30 – 14 Via Giorgio Vasari (zona Porta Vittoria, Forlanini) Mercato Mompiani

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Giacinto Mompiani (zona Porta Vittoria, Forlanini)

7:30 – 14 Via Giacinto Mompiani (zona Porta Vittoria, Forlanini) Mercato Gratosoglio Sud

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Gratosoglio (sud)

7:30 – 14 Via Gratosoglio (sud) Mercato Strozzi

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Piero Strozzi (zona Lorenteggio)

7:30 – 14 Via Piero Strozzi (zona Lorenteggio) Mercato Papiniano

Orario : 7:30 – 14

Indirizzo: Viale Papiniano (zona centro storico)

: 7:30 – 14 Viale Papiniano (zona centro storico) Mercato Bonola

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Piazza Federico Bonola

7:30 – 14 Piazza Federico Bonola Mercato Fauchè

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Giovanni Battista Fauchè (zona Gallaratese)

7:30 – 14 Via Giovanni Battista Fauchè (zona Gallaratese) Mercato Pascarella

Orario : 7:30 – 14

Indirizzo : Via Cesare Pascarella (zona San Leonardo)

: 7:30 – 14 : Via Cesare Pascarella (zona San Leonardo) Mercato S. Miniato

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via San Miniato (zona Garibaldi, Niguarda)

7:30 – 14 Via San Miniato (zona Garibaldi, Niguarda) Mercato Airoli Venegoni

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Arioli Venegoni (zona San Siro)

Mercoledì

Mercato De Capitani

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Rosa Massara de Capitani (zona Niguarda)

7:30 – 14 Via Rosa Massara de Capitani (zona Niguarda) Mercato Gaeta

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Gaeta (zona Garibaldi)

7:30 – 14 Via Gaeta (zona Garibaldi) Mercato Val di Ledro

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Val di Ledro (zona Garibaldi)

7:30 – 14 Via Val di Ledro (zona Garibaldi) Mercato Monza 325

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Viale Monza 325

7:30 – 14 Viale Monza 325 Mercato Zuretti

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Gianfranco Zuretti (zona Greco)

7:30 – 14 Via Gianfranco Zuretti (zona Greco) Mercato Rancati

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Ilarione Rancati (zona Centrale)

7:30 – 14 Via Ilarione Rancati (zona Centrale) Mercato Vittorelli

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Privata Jacopo Vittorelli (zona Turro, Gorla)

7:30 – 14 Via Privata Jacopo Vittorelli (zona Turro, Gorla) Mercato Martini

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Piazzale Ferdinando Martini (zona Forlanini)

7:30 – 14 Piazzale Ferdinando Martini (zona Forlanini) Mercato Cermenate

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Viale Giovanni da Cermenate (zona Vigentino)

7:30 – 14 Viale Giovanni da Cermenate (zona Vigentino) Mercato Borsi

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Giosuè Borsi (zona Lorenteggio)

7:30 – 14 Via Giosuè Borsi (zona Lorenteggio) Mercato Giussani

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Don Giussani (zona Lorenteggio)

7:30 – 14 Via Don Giussani (zona Lorenteggio) Mercato Vespri Siciliani

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Vespri Siciliani (zona Barona)

7:30 – 14 Via Vespri Siciliani (zona Barona) Mercato Bentivoglio

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Paolo Bentivoglio (zona De Angeli)

7:30 – 14 Via Paolo Bentivoglio (zona De Angeli) Mercato Pareto

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Vilfredo Pareto (zona Fiera)

7:30 – 14 Via Vilfredo Pareto (zona Fiera) Mercato Fiamminghino

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Mauro Fiamminghino (zona Gallaratese)

Giovedì

Mercato De Predis

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Ambrogio de Predis (zona Fiera, San Leonardo)

7:30 – 14 Via Ambrogio de Predis (zona Fiera, San Leonardo) Mercato Orbetello

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Orbetello (zona Città Studi)

7:30 – 14 Via Orbetello (zona Città Studi) Mercato Ampere

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Andrea Maria Ampere (zona Lambrate)

7:30 – 14 Via Andrea Maria Ampere (zona Lambrate) Mercato Rombon

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Rombon (zona Lambrate)

7:30 – 14 Via Rombon (zona Lambrate) Mercato Calvi

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Pietro Calvi (zona Forlanini)

7:30 – 14 Via Pietro Calvi (zona Forlanini) Mercato Ungheria

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Viale Ungheria (zona Porta Vittoria)

7:30 – 14 Viale Ungheria (zona Porta Vittoria) Mercato Calatafimi

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Calatafimi (zona Duomo)

7:30 – 14 Via Calatafimi (zona Duomo) Mercato Di Rudinì

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Antonio di Rudinì (zona Lorenteggio)

7:30 – 14 Via Antonio di Rudinì (zona Lorenteggio) Mercato Segneri

Orario : 7:30 – 14

Indirizzo: Via Paolo Segneri (zona Barona)

: 7:30 – 14 Via Paolo Segneri (zona Barona) Mercato Tonezza

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Tonezza (zona San Siro)

7:30 – 14 Via Tonezza (zona San Siro) Mercato Osoppo

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Osoppo (zona De Angeli)

7:30 – 14 Via Osoppo (zona De Angeli) Mercato Cesariano

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Cesare Cesariano (zona Duomo)

7:30 – 14 Via Cesare Cesariano (zona Duomo) Mercato Anona Traversi

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Fratelli Antona Traversi

7:30 – 14 Via Fratelli Antona Traversi Mercato Val Maira

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Val Maira (zona Niguarda)

Venerdì

Mercato Marco Aurelio

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Marco Aurelio (zona Stazione Centrale)

7:30 – 14 Via Marco Aurelio (zona Stazione Centrale) Mercato Stresa

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Stresa

7:30 – 14 Via Stresa Mercato Canaletto

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Canaletto

7:30 – 14 Via Canaletto Mercato Benaco

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Benaco (zona Forlanini)

7:30 – 14 Via Benaco (zona Forlanini) Mercato Crema / Piacenza

Orario : 7:30 – 14

Indirizzo: tra via Crema e via Piacenza (zona Vigentino)

: 7:30 – 14 tra via Crema e via Piacenza (zona Vigentino) Mercato Dei Guarnieri

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via dei Guarneri (zona Gratosoglio)

7:30 – 14 Via dei Guarneri (zona Gratosoglio) Mercato Gratosoglio Nord

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Gratosoglio (nord)

7:30 – 14 Via Gratosoglio (nord) Mercato Curiel

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Eugenio Curiel (zona Inganni)

7:30 – 14 Via Eugenio Curiel (zona Inganni) Mercato Bonola

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Piazza Federico Bonola

7:30 – 14 Piazza Federico Bonola Mercato Pagano

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Mario Pagano

7:30 – 14 Via Mario Pagano Mercato Catone

Orario: 7:30 – 14:00

Indirizzo: Via Marco Porcio Catone (zona Niguarda)

7:30 – 14:00 Via Marco Porcio Catone (zona Niguarda) Mercato Neera

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo : Via Neera, 20141 (zona Gratosoglio)

7:30 – 14 : Via Neera, 20141 (zona Gratosoglio) Mercato F.lli di Dio

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via F.lli di Dio (zona San Siro)

7:30 – 14 Via F.lli di Dio (zona San Siro) Mercato Cittadini

Orario: 7:30 – 14

Indirizzo: Via Pier Francesco Cittadini (zona San Leonardo)

Sabato