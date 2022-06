Marketing Business Summit 2022: torna in streaming l’evento internazionale di Digital Marketing

L’1 e 2 dicembre 2022 torna per la sua quinta edizione il Marketing Business Summit, l’evento internazionale di Digital Marketing e business online che ospita speaker, sponsor e partecipanti provenienti da tutto il mondo. Per una precisa scelta votata all’accessibilità l’evento si terrà completamente in streaming.

“Ci siamo fermati due anni causa restrizioni Covid. Quest’anno abbiamo deciso di tornare in pista, ma solo in modalità streaming e – udite udite – gratuita. Ebbene sì, per scelte nostre interne abbiamo optato, cosa mai successa nelle precedenti edizioni e che non si ripeterà in quelle successive, per rendere l’evento gratuito, quindi accessibile a chiunque”, afferma Marco Maltraversi, cofounder dell’evento.

“Ogni speech sarà pratico, basato su esempi e casi studio e consentirà ai partecipanti di captare strategie e tecniche di Digital Marketing da applicare al proprio business, che sia una PMI o un’attività online o un e-commerce. Alti standard, dunque, anche per questa edizione in streaming, formazione avanzata e di qualità, da sempre firmata #MBSummit”.

Marketing Business Summit: gli ospiti attesi per l’edizione 2022

La lista dei grandi ospiti presenti al MB Summit si allunga ogni giorno di più, includendo già ora numerose figure di grande richiamo per il settore, tra cui:

Talia Wolf, esperta internazionale di CRO (Conversion Rate Optimization)

Jono Alderson, head of SEO di Yoast, uno dei plugin SEO più famosi

Purna Virji, Senior Content Solutions Evangelist in Linkedin

Sarah Sal, Facebook Ads Specialist in Hootsuite

Simone Razzano, Head of SEO in Facile.it

Matteo Zambon, CEO TAG Manager Italia

Valentina Di Michele, Content Strategist

Gianluca Fiorelli, International&Strategic SEO Consultant

Chiara Dal Ben, esperta di Influencer Marketing

I temi che verranno toccati al Marketing Business Summit 2022

L’edizione in arrivo si preannuncia già un’edizione ricca di attesa, fermento, contaminazione di idee e tanto entusiasmo nel conoscere nuove persone (online) e stringere partnership e nell’imparare strategie e metodi da chi è riuscito davvero a far decollare il proprio business grazie al marketing online. Non mancherà, infatti, l’opportunità di fare networking tra partecipanti, sponsor e speaker, grazie alla piattaforma Airmeet, soluzione ideale di eventi in streaming.

Tra i tantissimi temi di discussione riassumiamo i principali: