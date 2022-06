Marco Mengoni a Milano: nuova data al Forum di Assago per il tour indoor 2022

Marco Mengoni torna a Milano con una seconda data, dopo il rapidissimo sold out del live previsto il 5 ottobre al Mediolanum Forum. Le vendite per la nuova tappa del 7 ottobre al Forum sono aperte dalle 15 di oggi, lunedì 27 giugno 2022, sui principali circuiti di vendita online.

Mengoni Live 2022: tutte le date del tour invernale

L’annuncio del tour indoor è arrivato direttamente dal palco di San Siro, il primo stadio di Marco, tutto esaurito. Marco Negli Stadi è stato uno spettacolo unico nel suo genere: Mengoni ha scelto di ripartire insieme a chi lo ha accompagnato nel suo percorso, in un viaggio musicale che ha ripercorso e celebrato 13 anni di carriera, in cui il cantautore ha conquistato 61 dischi di platino, e totalizzato oltre 1,6 miliardi di stream audio/video. Queste le date in previsione per tutto il mese di ottobre 2022: