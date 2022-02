Libri da Yuggoth: l’evento a Milano dedicato alla letteratura weird

Conoscete la letteratura weird? Si tratta di un genere letterario per definizione anticonvenzionale, in bilico tra Fantasy, Fantascienza e Horror. Per quanto goda di grande fama nel panorama editoriale estero, è ancora relativamente sconosciuto nel nostro Paese. A Milano il 27 marzo 2022 l’Associazione Le Ghirlande ha organizzato al WOW – Spazio Fumetto il primo evento dedicato alla letteratura weird, con un omaggio particolare al suo fondatore: Howard Phillips Lovecraft.

Dalle 10 alle 19 di domenica 27 marzo 2022, l’intero piano inferiore del museo diverrà terra di scambio e palcoscenico per appassionati del genere Weird, rivolgendosi sia al grande pubblico dei lettori sia agli addetti ai lavori, come editori, autori e blogger. Una Ghirlanda di Libri d’altronde è la Fiera dell’Editoria indipendente, che quest’anno arriverà alla sua terza edizione.

Libri da Yuggoth: letteratura e divulgazione

La locandina dell’evento

La caratteristica di Libri da Yuggoth è il suo carattere puramente divulgativo. Non si tratta solo di una piccola fiera di grandi libri, ma un format innovativo che pone l’autore al centro della scena, lasciandogli spazio per approfondire e raccontare un genere letterario ancora semi-sconosciuto nel nostro Paese.

Sul palco del museo, gli scrittori, moderati da Maddalena Marcarini, accompagneranno i visitatori nel loro mondo con interviste e approfondimenti. Il pubblico potrà così conoscere nuovi titoli, case editrici e autori di riferimento del genere, magari scoprendo di aver già letto e apprezzato un testo della letteratura Weird senza saperlo!

La manifestazione Libri da Yuggoth, prevista per il 27 marzo 2022, vede la partecipazione di esponenti dello studio del genere Weird e della letteratura del Fantastico riconosciuti a livello nazionale. Tra gli ospiti speciali figurano i nomi di Andrea Gibertoni, Francesco Corigliano e Paolo Tosini, affiancati da autori ed editori specializzati in pubblicazioni di genere. Tra le importanti penne: Natalia Guerrini, Lucio Besana, Cristiano Demicheli, Maico Morellini, Ian Delacroix, Antonio Pilato, Michele Borgogni, Andrea Berneschi, Carlo Marasciulo, A.B. Lundra e Stefano Cucinotta. Senza contare la presenza di case editrici di spessore tra cui Hypnos, Moscabianca Edizioni e Zona42.

Premio letterario Ulthar

La giornata di Libri da Yuggoth ospiterà anche la cerimonia di premiazione del Premio Ulthar, un riconoscimento che verrà attribuito, da una giuria di esperti, ai tre migliori lavori approdati in fiera. I premi attribuiti saranno realizzati dal giovane team di Sweet Short Stories Tellers.

Libri da Yuggoth: come partecipare all’evento

L’evento si terrà dalle 10 alle 19 di domenica 27 marzo presso WOW – Spazio Fumetto a Milano, in viale Campania 12 (raggiungibile con i bus 90, 93, 73 e il tram 27. La stazione dei treni più vicina è Milano Dateo).

L’ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria su il sito di Una Ghirlanda di Libri a partire dal 1° marzo. Per accedere è obbligatoria la mascherina e il Green Pass rafforzato.