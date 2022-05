Giancane in concerto: il DisgusTOUR parte da Pavia

Dopo il successo di Tuttogiustotour, Giancane torna sui palchi con DisgusTOUR. Nuove date per il cantautore romano quindi, che per tutta l’estate porterà il suo show in tutta Italia: il debutto di DisgustTOUR sarà venerdì 3 giugno a Pavia (Cultfest).

Lo show presenterà brani da tutto il repertorio di Giancane, a partire dai primi due album fino ad arrivare alla sigla della serie di Zerocalcare Strappare lungo i bordi: un crescendo di energia esplosiva pronta a travolgere il pubblico, che ormai segue GIANCANE da anni con grande affetto.

DisgustTOUR sarà un viaggio nella carriera di GIANCANE, un tuffo nel suo universo ironico, dissacrante, che attinge a piene mani da ciò che vede attorno a sé e dentro di sé: dall’emotività più profonda, al mondo di internet e della televisione, da elementi nostalgici a violente incursioni nel presente.

“Dopo un bel giro nei club, tra cluster e abbracci – racconta Giancane – ci vediamo all’aperto, nelle città, nei paesi, nei bar, su palchi giganti, su palchi non palchi, sull’autostrada, in questo Paese meraviglioso. Sul palco con me ci saranno i cavalieri del buongusto: il maestro Claudio Gatta alla batteria e a Google, il prode Michele Amoruso al basso e agli anni ‘80, il maestoso Alessio Lucchesi alle chitarre e alle soavi voci delle italiche liriche e “almeno ma non ultimo” quel gigante di Guglielmo Nodari alle pianole e a tutti gli strumenti possibili ed immaginabili, il tutto condito dalle sapienti mani di Simone Salvucci alle manopole.

Giancane in tour: le date dei live