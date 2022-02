Tornano i concerti dal vivo e i grandi show musicali. Tra i tantissimi concerti in programma per la primavera si aggiunge anche Elisa, che farà partire il suo tour dall‘Arena di Verona con Heroes Festival, il 28, 30 e 31 maggio 2022.

L’artista friulana sarà il direttore artistico delle tre serate veronesi dove, insieme a tantissimi artisti e colleghi del mondo della musica, parlerà di sostenibilità all’interno di un “giardino musicale”.

Heroes Festival all’Arena di Verona. Il programma

Il progetto completo e il programma dei tre grandi eventi in Arena saranno resi disponibili dal 22 aprile, la Giornata Mondiale della Terra. “Il mondo ci chiede di essere green: tutti noi dobbiamo fare la scelta giusta”, ha commentato Elisa. “Insieme dobbiamo contribuire a salvare la nostra casa, per garantire un futuro alle prossime generazioni”.

Non solo musica e non solo Arena: l’Heroes Festival sarà un evento diffuso in tutta Verona. Installazioni artistiche, incontri, divulgazione, teatro e attività parallele si dirameranno per le strade della cittadina scaligera il 28, 30 e 31 maggio.

Elisa in concerto all’Arena di Verona, biglietti

I biglietti del concerto saranno presto messi in vendita sui principali circuiti online e nelle rivendite autorizzate.