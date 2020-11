Christmas Village: aperto a Milano il temporary store dedicato al Natale

Amanti dello shopping drizzate le orecchie: ha aperto i battenti a Milano il Christmas Village, il primo temporary store dedicato al Natale.

Decorazioni, suppellettili, profumatori per ambienti, tessili, casa, stoviglie per la tavola, accessori sfiziosi: in pratica, tutto ciò che serve per arredare la casa sotto l’albero, con in più la possibilità di acquistare anche i regali.

Ormai ci siamo: i mercatini di Natale stanno diramando i programmi e anche se il clima degli ultimi giorni sembra più primaverile che invernale, è ora di pensare ai regali.

Il Christmas Village si trova in pieno centro a Milano, nella via dello shopping per eccellenza: corso Buenos Aires, 14 (MM1 Lima). Un motivo in più per aggiungerlo all’itinerario dello shopping natalizio, visto che è perfettamente abbinabile con un giro nei tantissimi negozi del corso.

Vi servono palline, lucine e fili argentati? Oppure le stoviglie adatte per la tavola del giorno di Natale? O magari quest’anno non avete idee su cosa regalare alla suocera, alla sorella, all’amico buongustaio?

Un giretto nel temporary store potrebbe farvi venire qualche idea.

Christmas Village

Milano, c.so Buenos Aires, 14