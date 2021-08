Il Black jack e la matematica: alcune curiosità

Il Blackjack si sa è uno dei giochi più amati dai frequentatori di casinò. A questo gioco sono dedicati tantissimi film e serie tv, e tutti sognano di partecipare a un tavolo di Balckjack nei migliori casinò del mondo, vestiti eleganti con gli occhiali da sole. Tuttavia questo gioco di carte non dobbiamo scordarci che è parte dei giochi d’azzardo, come tutti quelli del casinò, e bisogna quindi prestare attenzione a non farsi prendere la mano ma giocare responsabilmente rimanendo al di qua della linea che demarca divertimento e dipendenza.

Oggi giorno poi, con il grande inserimento sul mercato dei casinò online, è ancora più facile giocare a Blackjack, se da un lato si può fare comodamente e in ogni momento, dall’altro è più facile farsi prendere la mano. È fondamentale innanzitutto, nei casinò online, cercare sempre la licenza AAMS per non rischiare truffe. Ma in generale Blackjack è un gioco divertente, con il quale si può passare del tempo libero, puntando il giusto e allenandosi a capirne i meccanismi. L’esperienza di gioco del blackjack online è ormai molto simile a quella del casinò tradizionale. Ciò che manca è la fisicità, essendo un gioco virtuale, ma poi la grande resa realistica di tavolo da gioco e l’interazione con gli altri giocatori online rendono l’esperienza simile.

Blackjack e matematica: capire i meccanismi

Il Blackjack viene definito da molti un gioco di fortuna, ed in parte questa è una verità. Tuttavia lo studio della matematica può aiutare i giocatori, come? ti starai chiedendo. Memorizzando le carte che escono ti sarà poi più facile fare il conteggio della probabilità della prossima carta che andrai a pescare. Facciamo degli esempi. Se dopo un po’ di turni sono uscite tante carte alte, e a te serve una carta bassa per raggiungere la cifra sperata, allora ci saranno più possibilità che ripescando tirerai su una carta alta.

Diciamo che ad inizio partita ogni carta ha la solita probabilità di uscita, ovvero 4 su 52. Piano piano però le probabilità si scombinano e allora sta al giocatore essere bravo a ricalcolare le probabilità per capire quali carte potrebbero uscire alla prossima pescata. Il conteggio delle carte nei migliori casinò del mondo non è ben accetto in realtà, e bisogna stare attenti perché viola il codice di rispetto. Nel casinò online non esiste questa violazione, quindi potrai tranquillamente provare ad allenarti e tirare fuori il matematico che è in te per capire le probabilità di vittoria.

Casinò online e bonus di benvenuto

I casinò online hanno un grande vantaggio: i bonus di benvenuto. Grazie a questi alla tua prima ricarica riceverai del denaro bonus appunto, che ti permette di fare più puntate senza utilizzare i tuoi soldi. Grazie a questo bonus sarà ancora più divertente fare le tue puntate al Blackjack poiché utilizzerai dei soldi non tuoi. Attenzione però ancora una volta a non lasciarsi prendere la mano dal gioco d’azzardo, farsi trasportare è molto facile e bisogna sempre giocare con la consapevolezza che il gioco d’azzardo può diventare dipendenza.