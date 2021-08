Armonie senza Tempo: il Lugana DOC torna a Milano

Torna a Milano per la sua terza edizione Armonie senza Tempo, evento dedicato alla scoperta dei profumi e dei sapori dei vini del Lugana, prima etichetta DOC della Lombardia e tra le prime in assoluto sul territorio italiano.

Venerdì 17 settembre 2021, all’interno delle sale del Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” sarà possibile conoscere e degustare i vini di oltre cinquanta cantine provenienti dalla tradizione vinicola del basso Garda bresciano.

Un’occasione unica per gli appassionati di vino e non, che potranno scoprire e riscoprire una delle eccellenze del territorio lombardo in una location d’eccezione, il secondo museo dedicato al progresso scientifico più grande d’Europa.

L’evento sarà arricchito anche dalla presenza in loco di produttori, vignaioli ed esperti di enogastronomia, che illustreranno ai presenti le sfumature del Lugana DOC, la sua versatilità e le caratteristiche che hanno fatto meritare alla produzione vinicola lombarda la sua unicità.

Organizzato dal Consorzio Tutela Lugana Doc, Armonie senza Tempo affiancherà alle oltre cento etichette presenti in degustazione anche prodotti tipici della gastronomia bresciana, facendo arrivare nel cuore di Milano un pezzo di territorio tra i più belli della regione.

Non solo enogastronomia: compreso nell’ingresso di Armonie senza Tempo sarà possibile effettuare una visita guidata alla bellissima galleria del museo dedicata a Leonardo da Vinci, che conserva la più importante raccolta esistente di modelli in scala delle invenzioni leonardesche, dal carrarmato al filatoio fino ai prototipi delle macchine per il volo.

Armonie senza Tempo: info e biglietti

Armonie senza Tempo

17 settembre 2021

Museo della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, via San Vittore 21 Milano

Per l’ingresso all’evento è obbligatorio esibire il Green Pass.

Orari

Degustazione aperta al pubblico: dalle 18 alle 22 su due TURNI di prenotazione. L’evento si terrà nella Loggia di Leonardo.

1° turno: Dalle 18 alle 20

Dalle 18 alle 20 2° turno: dalle 20.30 alle 22.30

Biglietti

L’acquisto del biglietto comprende un calice con tracolla marchiato Consorzio Lugana, degustazione libera delle etichette di oltre 50 cantine del territorio e degustazione di prodotti tipici

Intero € 15

Ridotto € 10 (soci AIS, Assoenologi, Bibenda, FIS, FISAR, ONAV, Slow Food)

Disponibili biglietti speciali con 30 min di visita guidata al museo inclusa (numero limitato).

I biglietti sono acquistabili online tramite il sito Ticketgate oppure direttamente in loco.

Info

www.consorziolugana.it/lugana-armonie-2021

Tel. 393 8942109 (dal lunedì al venerdì alle 9 alle 19.30)