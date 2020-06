Alessandro Borghese a caccia del miglior brunch di Milano: è questo il tema della settimana puntata di 4 Ristoranti che andrà in onda stasera in prima visione alle 21.15 su Sky Uno, con il classico “van dai vetri oscurati” in giro per la città.

I quattro locali in gara saranno il particolarissimo Crazy Cat Cafè (al link la nostra recensione della caffetteria aperta nel 2015, un vero rifugio per chi ama i felini, in zona Stazione Centrale), all’Hygge in zona Colonne, al Piccolo Cafè Restaurant dell’omonimo teatro di via Rovello 2 (zona Cordusio) dedicato a Paolo Grassi e infine (in ordine alfabetico!) alTenoha in piena zona Porta Genova.

Gli sfidanti si contenderanno il primato per la migliore “colazione tardiva” o “arricchita”, un’usanza tanto apprezzata dai milanesi nel weekend quanto difficile da tradurre in un’esperienza positiva a tutto tondo.

4 Ristoranti: come funziona e bonus

Ricordiamo che i quattro criteri “storici” del programma di Borghese sono i voti (da 1 a 10 assegnati) dai tre ristoratori concorrenti per location, menu, servizio e conto, più il fondamentale voto dello chef romano (“che può confermare o ribaltare il risultato”) e un bonus di cinque punti assegnato sempre da Borghese per un ingrediente o una specialità caratteristica della puntata in corso.

“L’oggetto di bonus sono le uova, le regine di un brunch degno di questo nome, che permettono di lasciare spazio alla creatività dei quattro ristoratori dato che potranno essere cucinate all’occhio di bue, strapazzate, al tegamino, in camicia, alla coque, o anche in una frittata” spiega una nota di Sky con le anticipazioni della puntata.

Le ultime tre puntate della sesta stagione di 4 Ristoranti si svolgeranno tra la Lunigiana, il Cilento e la Carnia.