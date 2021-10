WineLab porta i migliori vini d’Italia a Milano con cene e degustazioni a tema

Ogni volta una regione differente, con le sue eccellenze gastronomiche e soprattutto enologiche: è su questi presupposti che si basa l’esperienza delle degustazioni di WineLab, l’associazione che dal 2012 porta a Milano il meglio dei vitigni e della cucina di ogni regione italiana.

La stagione 2021 si è aperta il 7 ottobre, dopo la lunga pausa dovuta al lockdown, con la location con cui si era chiusa: le campagne della Valpolicella.

Menù e carta dei vini della Cantina Tasi

Ospite d’onore della serata la Cantina Tasi di Tregnago (VR), che ha proposto agli ospiti una selezione delle sue etichette, in rappresentanza delle tipologie di vini della zona veronese della Valpolicella. In tavola:

Garganega IGT 2019 (gradazione 12%; uvaggio Garganega 100%)

(gradazione 12%; uvaggio Garganega 100%) Ripasso DOC superiore 2017 (gradazione 14%; uvaggio Corvina 47%, Corvinone 28%, Rondinella 23%, Oseleta 2%)

(gradazione 14%; uvaggio Corvina 47%, Corvinone 28%, Rondinella 23%, Oseleta 2%) Amarone DOCG 2016 (gradazione 17%; uvaggio Corvina 47%, Corvinone 28%, Rondinella 23%, Oseleta 2%)

Ovviamente il vino deve sempre accompagnare e valorizzare un buon piatto, meglio ancora se tipico delle stesse terre di provenienza. Così sulla tavola dell’hotel NH President di Largo Augusto 10 (San Babila) a Milano, WineLab ha proposto un menù che parla veneto:

Crostoni di polenta con baccalà mantecato e funghi saltati in padella

Pasta e fasoi

Brasato con patate al forno

In sala, ad accompagnare l’esperienza, sarà presente un sommelier a presentare le qualità e le suggestioni di ogni vino insieme agli stessi proprietari delle cantine, a disposizione degli ospiti per domande e curiosità sulla produzione di etichette DOCG da tutta Italia. Al termine della cena sarà possibile anche acquistare in loco le bottiglie consumate durante l’evento.

Cene di degustazione WineLab: come partecipare

Per prendere parte alla prossima cena organizzata dall’associazione e conoscere i sapori di Piemonte, Umbria, Sardegna, Calabria ecc. basterà prenotare scrivendo a contatti@wine-lab.it, oppure iscriversi alla Newsletter presente sul sito di WineLab per conoscere la data e il tema delle serate in arrivo.

Le cene si svolgono abitualmente all’Hotel NH Collection Milano President di Largo Augusto 10. Il costo della cena è di 45 euro (35 euro per gli under 35).